Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia celebrou 32 anos de fundação

26/07/19 - 06:21:29

A Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos) celebrou nesta quarta, dia 24 de julho, seus 32 anos de fundação. O momento foi marcado pela emocionante inauguração do Memorial Tia Ruth – Maria Ruth Wynne Cardoso, com a presença de familiares da homenageada; eleição e posse da nova presidente de Honra da Avosos, Jeane Vieira Melo; e lançamento da campanha McDia Feliz 2019 em Sergipe. Imprensa, parceiros, voluntários e funcionários da instituição também participaram do evento.

Segundo a médica Tirzah Wynne Cardoso, filha de Tia Ruth, a família Wynne Cardoso é eternamente grata a Avosos pelas homenagens e pelo carinho de todos. “A ´Família Avosos´, como minha mãe costumava chamar, é bastante unida. É linda esta unidade que existe aqui, pois é uma ciranda de amor que não para, continuando sempre este compromisso com a comunidade oncológica infantojuvenil. Vocês é que estão de parabéns. Nós, da família Wynne Cardoso, somos eternamente agradecidos. Que Deus abençoe e que este caminho esteja cada vez mais fortalecido”, comentou Tirzah.

O Memorial é uma carinhosa homenagem da Avosos a Maria Ruth Wynne Cardoso. Natural de Aracaju(SE), Tia Ruth nasceu no dia 15 de agosto de 1929 e acompanhou com dedicação a vida dos 3 filhos, 7 netos e 3 bisnetas. Ela faleceu aos 89 anos do dia 13 de setembro de 2018 e, ao descobrir, em fevereiro do mesmo ano, que estava com câncer, disse: “Se minhas crianças passaram por isso e suportaram eu também vou aprender a suportar”. No Memorial, já aberto à visitação, é possível conhecer um pouco mais da história desta grande mulher.

Presidência de Honra

A presidente de Honra da Avosos, a voluntária e fundadora Jeane Vieira Melo, informou durante sua posse que ninguém substitui Tia Ruth. “Eu me sinto muito honrada com esta indicação da Diretoria e aprovação unânime por parte dos voluntários. Ninguém substitui Tia Ruth. Cada um tem seu jeito e sua contribuição à causa de crianças e adolescentes com câncer. Tia Ruth deixa muitas saudades e acima de tudo um legado a ser direcionado por todos nós, não apenas por mim e pela Diretoria”, destacou a voluntária.

McDia Feliz 2019

Durante as comemorações aos 32 anos de fundação da Avosos houve ainda o lançamento da campanha McDia Feliz 2019 em Sergipe. Será no dia 24 de agosto em todas as lojas da rede McDonald´s. Neste dia, toda a venda dos sanduíches Big Mac, ao preço de R$ 17,00, retirados os impostos, será revertida a Avosos. Já as vendas antecipadas do sanduíche não têm a redução dos impostos, o que gera uma arrecadação maior para a Avosos. Estas vendas acontecem na sede da instituição: rua Leonel Curvelo, 55, bairro Suíssa (Aracaju/SE). O tíquete antecipado também pode ser solicitado via whatsapp: (79) 99141-7382.

Por Waneska Cipriano

Foto assessoria