Belivaldo vai a Salvador para reunião do Consórcio do NE

26/07/19 - 20:12:33

Os nove governadores do Nordeste estarão reunidos em Salvador na próxima segunda-feira (29) em mais uma reunião do Consórcio Nordeste, entidade que reúne todos os governantes da região e que tem o governador da Bahia, Rui Costa, como presidente.

Estão na pauta da reunião, marcada para começar às 8h30, no Centro de Operações e Inteligência (COI), localizado no Centro Administrativo da Bahia, o incremento da oferta de serviços de saúde e o processo único de compras para os Estados, entre outros assuntos. A reunião também marcará a formalização do Consórcio Nordeste.