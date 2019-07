Carros antigos serão uma das atrações da V Bienal do Livro de Itabaiana

26/07/19 - 17:00:52

O mundo dos livros levam os leitores para uma viagem por vários lugares sem ao menos sair do conforto do sofá, mais para voltar literalmente ao passado e reviver de forma saudosa as boas memórias, a V Bienal do Livro de Itabaiana prepara, junto com os seis clubes, uma exposição de carros antigos na área externa do Shopping Peixoto, nos dias 11 a 15 de setembro, durante a maior feira literária do Norte/Nordeste.

Os carros antigos é uma atração na feira desde a segunda edição e devido ao sucesso que vem fazendo, a cada nova Bienal aumentam o número de expositores de várias partes de Sergipe. Estará participando da quinta edição os Amigos do Fusca de Sergipe (Afuse), Clube Antigos do Farol (CAF), Clube Antigos de Sergipe (CAS), Quadrados SE, Chevrolet Clube de Sergipe e Confraria Serrana.

A previsão deste ano é que 150 carros ocupem a área destinada para os veículos, conforme relata o presidente da Afuse. “Desde a 2ª bienal que venho acompanhando e fazendo o encontro de carros antigos na Bienal do Livro de Itabaiana, começamos com 36 carros na primeira vez que participamos e na última edição, realizada em 2017, chegamos a ter 110 carros antigos expostos. Neste ano, aguardamos em algo em torno de 150 veículos dos mais diversos modelos”, declarou Sérgio Luiz Brito Moura.

Para ter uma prévia do que poderemos encontrar na Bienal, o presidente da Afuse convidou a todos para prestigiar a exposição de carros antigos no Shopping RioMar. “A Afuse completou 21 anos no mês de junho de 2019 e em comemoração estamos expondo alguns dos carros antigos mais bonitos de Sergipe no Shopping RioMar”, finalizou.

Foto assessoria

Por Danilo Cardoso