Dia dos vovôs e vovós: pequenas mãos solidárias erguem mãos solitárias

26/07/19 - 09:14:13

Vovôs e vovós em casas de repouso e associações serão lembrados por crianças e jovens em todo o Brasil durante projeto Mãozinhas Que Ajudam, com ação especial em Aracaju

Mais de 150 mil voluntários mirins e jovens em todo o Brasil realizarão uma ação coordenada para levar solidariedade, carinho e prestação de serviço à idosos carentes. No dia 27 de julho, líderes comunitários ajudarão os pequenos voluntários a levar presentes (kits de higiene), cantar, contar história, expressar amor, carinho e muita alegria. A ação também incluirá peças teatrais, declaração de poemas, momento beleza e pequenos reparos nas instituições de apoio a idoso visitadas.

O vovô e a vovó possuem um carinho especial no coração de todos. Por isso, o Programa Mãos Que Ajudam de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, visando a sensibilização, principalmente de voluntários mirins e de toda a comunidade sobre a importância de prestar serviço humanitário e de cumprir o papel de cidadãos, que busca apoiar e ajudar a vida em sociedade pelo trabalho voluntário, vai levar amor e carinho a milhares de vovôs e vovós que estão em asilos e casas de repouso por todo o Brasil. Neste ano, a campanha foi nomeada como “Mãozinhas Que Ajudam o Vovô e a Vovó”.

O dia 27 de julho foi escolhido por um motivo especial. No dia 26 – dia anterior ao projeto – é comemorado no Brasil e em Portugal o Dia dos Avós. Em Aracaju, 180 idosos em 6 instituições vão comemorar com os voluntários mirins a data especial com apresentações de peças teatrais, musicais, lanches e a entrega de kits de higiene pessoal e fraldas.

No Conjunto Bugio, 80 idosos da associação de Moradores participarão do evento. Crianças desenharam, pintaram e escreveram cartas para os idosos, eles entregarão um kit contendo uma caneca, toalhinha de rosto e outras lembranças. Será apresentado um show de talentos preparado pelas crianças, um coro mirim e ao final será servido um delicioso lanche.

A ação vem sendo organizada desde junho com a realização de oficinas pelos líderes responsáveis do projeto para as crianças confeccionarem lembranças e kits para doações e compreenderem a importância do serviço ao próximo. O evento acontecerá dia 27, sábado, todos os asilos receberam o programa a partir das 15h às 17h.

Os asilos beneficiados são: Rio Branco (Hermes Fontes), Nalde Barreto (Farolândia), Isaias Barreto (São Cristóvão), Lar Dulce Lar (Aruana), Solar da vovó (Grageru). Além dos kits e brincadeiras, serão entregues alimentos arrecadados pelas crianças na campanha feita nos dias 12 e 13 de julho em alguns supermercados de Aracaju.

“É uma oportunidade ímpar de levar amor aos idosos que estão nestes abrigos. Muitos deles passam muito tempo sem receber visitas e terão a oportunidade de ter um dia diferente. Para os voluntários é uma oportunidade de atender o conselho de Jesus Cristo de apascentar suas ovelhas”, assinala o líder eclesiástico Cláudio Leão, um dos responsáveis pelo projeto.

Maria das Dores dos Santos Lima, líder de um dos grupos de crianças que participarão da ação compartilha sua opinião sobre o projeto: “Com certeza é um projeto muito lindo onde temos a oportunidade de doar o nosso tempo e talento para quem mais precisa. É uma honra contribuir de alguma forma. Será maravilhoso esse ano ter a participação das crianças. Os vovôs e vovós poderão sentir a alegria e o espírito que as crianças trazem.” Uma voluntária mirim, Melissa Arruda, disse como se sente: “acho legal porque vamos ajudar mais as pessoas para que elas se sintam bem”.

Sobre o Projeto Mãos Que Ajudam:

Em agosto de 2000, foi criado no Brasil o programa Mãos Que Ajudam, uma proposta permanente de ajuda humanitária e de serviço comunitário que mobiliza milhares de voluntários, membros e amigos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em parceria com empresas privadas, órgãos governamentais, veículos de comunicação, ONGs e instituições religiosas. As ações realizadas pela Igreja já beneficiaram pessoas em todas as regiões do Brasil. Reformas em escolas públicas; assistência a hospitais, orfanatos, creches e asilos; recuperação e limpeza de praças, parques e praias e doação de sangue, além de mão de obra voluntária e ajuda material em situações de emergência e calamidade pública têm sido alguns dos campos de atuação.

Em dezembro de 2001, em reunião realizada pela ONU na cidade suíça de Genebra, com a presença de representantes de 123 países, A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi reconhecida pelo serviço voluntário que realiza no Brasil. Ao longo de cada ano, centenas de ações são levadas a efeito em todos os estados. Além disso, tradicionalmente, uma ação nacional – em um único dia, feriado ou não – reúne mais de 120 mil voluntários simultaneamente. Por exemplo, em 24 de julho de 2010, 115 mil voluntários transformaram esse dia num “Sábado Solidário” e centenas de ações de ajuda ao próximo e melhoria da comunidade aconteceram.

Por Cris Souza