Gás Natural é a estrela de um novo momento em Sergipe, diz presidente da ACESE

26/07/19 - 13:33:37

Nos últimos dias, a estrela do gás natural em Sergipe tem brilhado com mais força. Com o potencial reconhecido por grandes veículos e nomes importantes, como o Ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, reiterou durante o seu discurso o potencial que Sergipe possui na área do gás.

Na última quarta-feira, 24, com o lançamento do Programa “Novo Mercado do Gás”, voltado a desenvolver a exploração do Pré-Sal em Sergipe e Alagoas, nosso Estado voltou a ser a estrela do gás, inclusive com a possibilidade de barateamento da matriz energética. Para o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE), Marco Pinheiro, é a possibilidade real de diminuição do custeio de combustível para indústrias já existentes em Sergipe. “O Gás Natural é a estrela de um novo momento em Sergipe. Além da possibilidade de gás oriundo do Catar, cujo navio já está atracado em Sergipe e abastecerá a Termoelétrica, além de poder vender para outras indústrias, fomos agraciados com uma enorme reserva natural. Esses fatores tornam Sergipe um mar de oportunidades para novos negócios relacionados ao gás”, explicou Pinheiro.

Durante sua fala no lançamento, Bento Albuquerque ressaltou a importância das reservas de Sergipe no cenário nacional. Segundo o ministro, é no Nordeste que está se congregando um terminal de GNL (gás natural liquefeito) capaz de regaseificar até 21 milhões de m3 por dia e uma produção potencial próxima à costa da ordem de 20 milhões de m3/dia em 2025. “Associado ao aperfeiçoamento da regulação, de modo a favorecer os investimentos e a modicidade tarifária, o estado de Sergipe tem se tornado um dos maiores polos de gás do país, alavancando o suprimento na região”, afirmou.

Almoço com Negócios

Com o objetivo de discutir o atual ambiente de negócios em Sergipe, este será um dos temas abordados no Almoço com Negócios, que será realizado pela ACESE no próximo dia 09 de agosto, no Hotel Radisson, que, de maneira inédita, debaterá a economia sergipana em modelo de painel de debates.

Por Marcos Rodrigues Meneses