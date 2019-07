Geek Festival movimenta a Uninassau em Aracaju

26/07/19 - 15:15:12

Por: Suzy Guimarães

O Geek Festival que aconteceu na quarta-feira (24) no auditório da Faculdade UNINASSAU Aracaju, reuniu amantes, curiosos e interessados em diversas áreas da tecnologia. A programação contou com uma série de palestras, jogos, concurso de cosplayers e premiações. As palestras trataram de temas variados como empoderamento feminino, cultura geek, transmídia, jogos na educação e outros. O evento aconteceu em parceria com o Sergipe Tech.