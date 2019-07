GOVERNO PROMOVE AÇÃO DE COMBATE À CONCORRÊNCIA DESLEAL DE VENDA DE VEÍCULOS

26/07/19 - 05:44:59

O secretário de Estado da Fazenda, Marco Antonio Queiroz, acompanhado da Gerente Geral de Tributação Estadual da Sefaz, Rosa Cristina Costa Sampaio, recebeu a diretoria do Sindicato dos Concessionários de Veículos do Estado de Sergipe (Sincodiv/SE) para uma reunião que tratou da elaboração de ações para fortalecimento do setor. A reunião foi no sentido de o Governo do Estado – através da Sefaz e do Detran – e o Sincodiv estabelecerem parcerias visando o combate à evasão fiscal, que também é instrumento de concorrência desleal, que também impacta na redução de empregos.

De acordo com o secretário Marco Queiroz, o Governo do Estado reconhece o papel das concessionárias sergipanas no incremento da economia local e desenvolverá ações para combater possíveis irregularidades que prejudiquem as empresas que cumprem regularmente as suas obrigações tributárias. O reflexo dessas iniciativas impactará positivamente para as concessionárias, pois a sonegação é instrumento de concorrência desleal, ao punir aquele que recolhe regularmente seus impostos. Quem sonega impacta negativamente toda a cadeia produtiva, ceifando empregos e reduzindo renda. “Estamos trabalhando ações com o objetivo de combate à concorrência desleal oriunda da sonegação de impostos”, afirmou, acrescentando que, neste sentido, o presidente do Detran, Abner Melo, está trabalhando em parceria com a Sefaz nessas ações.

O secretário explicou que o Governador do Estado Belivaldo Chagas tem trabalhado diuturnamente para oferecer um melhor ambiente de negócios para Sergipe e é dentro desse escopo que esta e outras ações serão realizadas, buscando fortalecer a competitividade das empresas estabelecidas em Sergipe.

Para o presidente do Sincodiv, Daniel Alcântara de Oliveira Barbosa, “a reunião foi positiva e saímos otimistas para os passos futuros. Apresentamos alguns temas que estamos com problemas no setor de veículos e agradecemos a disponibilidade para apresentação da problemática e podemos dizer que estamos confiantes”.

Foto: Submark/Sefaz

Por Elber Andrade