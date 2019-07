GUSTINHO RIBEIRO GARANTE R$ 11 MI LHÕES PARA ASFALTAR SEDE E POVOADOS DE LAGARTO

26/07/19 - 13:45:13

Uma grande revolução na infraestrutura viária está para acontecer no município de Lagarto. Por meio da viabilização em Brasília pelo deputado federal Gustinho Ribeiro (Solidariedade-SE) de recursos na ordem de R$ 11 milhões, a Prefeitura de Lagarto irá asfaltar dezenas de quilômetros de ruas e estradas do município.

“Vai ser uma transformação no que se refere à infraestrutura do município de Lagarto. A Prefeitura já está desenvolvendo os projetos que irão ampliar a malha asfáltica em bairros e nas comunidades da zona rural, gerando desenvolvimento e qualidade de vida para milhares de moradores”, avaliou o deputado Gustinho.

A primeira etapa da liberação dos recursos pelo parlamentar compreende a R$ 6 milhões para que a Prefeitura de Lagarto execute a obra da nova entrada da cidade, bem como as pavimentações asfálticas dos povoados Açuzinho, Colônia 13, Brasília e Jenipapo, além da ligação do centro do município ao bairro Cidade Nova.

Já a segunda etapa, garantidos a ela R$ 3 milhões, a Prefeitura levará asfalto para diversos bairros do município, melhorando a infraestrutura das comunidades e valorizando essas regiões. O projeto é finalizado na terceira etapa com mais R$ 2 milhões para asfaltamento de dezenas de estradas em demais povoados de Lagarto, ampliando o desenvolvimento viário tanto na zona urbana quanto na zona rural.

Assessoria de Imprensa