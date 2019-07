Ibrain agradece governo por atender sua solicitação sobre a Casa de Cultura

O deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC) agradeceu ao governador Belivaldo Chagas (PSD) que, através da Setur e da Cehop, atendeu a solicitação feita pelo mandato do parlamentar pela assinatura do Termo de Cooperação Técnica para execução da licitação dos projetos executivos de restauração e reforma da Casa de Cultura Sílvio Romero, localizada no município de Lagarto.

A informação é que o governo do Estado vai reformar toda a estrutura do prédio e a primeira etapa terá um investimento superior a R$ 38 mil. Os recursos federais da ordem de R$ 590 mil nasceram do empenho do secretário Manelito Franco Neto. “Fico feliz porque se trata da recuperação do memorial da cultura lagartense e, consequentemente, vai promover o turismo do nosso município”, destaca Ibrain Monteiro.

O prédio receberá uma reforma completa em toda sua estrutura, sendo nesta primeira fase, a realização dos projetos executivos de restauração, estrutural, elétrico, iluminação cênica, cabeamento estruturado, circuito interno de monitoramento por câmeras, drenagem, esgoto, climatização, incêndio resíduos sólidos e descarga atmosférica.

Da Assessoria de Imprensa