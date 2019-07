JUVENTUDE DO MDB ELEGE A NOVA DIRETORIA E TEM COMO PRESIDENTE LUANA OLIVEIRA

26/07/19 - 06:06:17

Em Convenção Estadual realizada nesta quinta-feira (25) no início da tarde, a Juventude MDB elegeu a nova diretoria, que terá como presidente a jovem Luana Oliveira, do município de Canindé de São Francisco. Esse é um dos primeiros atos buscando a renovação do partido promovida pelo deputado federal e presidente do MDB em Sergipe, Fábio Reis.

Luana assume com o compromisso de oxigenar a sigla a partir da juventude, promovendo ações, debates e projetos que atraiam mais jovens interessados na política para o partido. “Acredito que é possível fazer a boa política. Sei que para quem estar à frente é mais complexo e até cansativo, mas com o apoio da nova direção, em especial de Fábio Reis e Sérgio Reis, sei que iremos conseguir”, ressaltou Luana.

Presente à Convenção, o vice-presidente Sérgio Reis, que está no exercício do cargo de presidente, destacou esse novo momento do MDB em Sergipe. Ele informou da nova sede, que começa a funcionar na próxima semana, dos espaços que ela irá disponibilizar, e dos projetos de formação e qualificação que o partido passará a promover para os seus filiados.

“Vamos investir no debate, na apresentação de propostas e ideias para Sergipe e para o Brasil. Queremos fazer de Sergipe uma referência a nível nacional, com ações concretas que contribuam para esse novo momento político. O MDB permanecerá forte e decisivo nos rumos do nosso estado e do país”, garantiu.

Fonte e foto assessoria