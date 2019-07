PM PRENDE QUATRO PESSOAS E APREENDE ARMA DE FOGO E DROGAS NA FAROLÂNDIA

26/07/19 - 05:00:45

A Polícia Militar do Estado de Sergipe, por meio do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), prendeu Erick Santos Pereira, Renato Santos Andrade, Jailton Nauan Oliveira Silva e Rafael Caetano Pereira por tráfico ilícito de drogas, no bairro Farolândia, zona Sul da capital sergipana.

A guarnição recebeu a denúncia que homens armados estariam traficando drogas numa área conhecida como Barrozinho, no bairro Farolândia. Ao visualizar a guarnição, os suspeitos tentaram empreender fuga mas foram interceptados e flagrados com um tablete de maconha, 100 pinos e pedaços de cocaína e um balança de precisão.

Os suspeitos informaram ser moradores da área e autorizaram os policiais a realizar revista em suas residências. Na abordagem foram encontradas mais drogas, um revólver calibre 38 com seis munições e dinheiro. O caso foi encaminhado ao Denarc onde as medidas legais foram adotadas.

Fonte: PM/SE