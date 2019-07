PREFEITA DE APARECIDA NEGA QUE TENHA DISCUTIDO SUCESSÃO COM ROGÉRIO

26/07/19 - 13:57:04

Após a divulgação da informação de que a prefeita de Nossa Senhora Aparecida, Verônica Souza, sobre conversa que teria tido com o senador Rogério Carvalho, a sua assessoria emitiu uma nota, desfazendo a informação.

Veja o que diz a nota

A prefeita do município de Nossa Senhora Aparecida, Verônica Sousa, esclarece que não são verdadeiras as informações publicadas pela imprensa na manhã dessa sexta-feira (26), que afirmam que a prefeita conversou com o senador Rogério Carvalho sobre possíveis nomes para sucessão municipal. Durante a visita de cortesia do senador, que esteve no município nessa quarta-feira (24), o diálogo girou em torno do momento de crise vivido pela maioria dos municípios no país, ocasião a qual o senador Rogério se colocou à disposição para ajudar em diversas pautas de interesse municipal. A prefeita Vera vem a público fazer esse esclarecimento por apreço a verdade e reforça que a informação veiculada sobre nomes de possíveis candidatos é absolutamente falsa.