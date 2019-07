Prefeitura de São Cristóvão paga servidores na próxima quarta-feira, 31

26/07/19 - 13:38:56

A prefeitura de São Cristóvão realiza o pagamento dos servidores, referente ao mês de julho, no próximo dia 31, quarta-feira.

De acordo com o prefeito Marcos Santana, o calendário reafirma o compromisso firmado com o servidor de pagar dentro do mês. “Nossa gestão preza pela qualidade do serviço ofertado, o que inclui pagamento dentro do mês trabalhado. Assumimos o compromisso com os servidores e estamos, mais uma vez, cumprindo”, afirmou.