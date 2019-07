PREFEITURA DISPONIBILIZA PESQUISA COMPARATIVA DE PREÇOS DE ELETRODOMÉSTICOS

26/07/19 - 08:25:15

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), disponibiliza a segunda pesquisa comparativa de preços de eletrodomésticos de 2019. O levantamento foi realizado na quarta-feira (24), com o objetivo de monitorar o mercado, além de proporcionar uma referência aos consumidores. A ação integra o calendário de atividades executadas pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju).

O coordenador geral do órgão, Igor Lopes, ressalta que foram visitados cinco estabelecimentos comercias da capital. “Cumpre registrar que apesar da pesquisa comparativa ter como objeto um total de 33 tipos de produtos, não significa dizer que todos os estabelecimentos envolvidos comercializem a totalidade destes itens”, explicou.

A coordenadora de Educação e Pesquisa do Procon Aracaju, Grazielle Nery, destacou que alguns produtos sofreram variações nos preços praticados, quando comparado a pesquisa realizada pelo órgão em março deste ano.

“Com a pesquisa, pudemos constatar, a partir das análises realizadas, que houve redução para alguns itens da tabela, a exemplo da TV LED HD 32 que baixou de R$ 905,00 para R$ 799,00 e o fogão (4 bocas com acendimento automático) de R$ 419,00 para R$ 399,00″, pontuou.

É preciso levar em consideração que as variações e os preços constatados referem-se ao dia em que foi realizado o levantamento, estando, portanto, sujeitos à alteração, conforme a data da compra. Inclusive, pode haver alteração por ocasião de descontos especiais, ofertas e promoções.

O Procon informa ainda que lojas de uma mesma rede podem praticar preços diferenciados. Sob nenhuma hipótese a pesquisa pode ser utilizada para fins publicitários. O órgão também reitera que para esclarecimentos de dúvidas ou denúncias, é possível estabelecer contato através do número 151, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, exceto em ocasião de feriados ou ponto facultativo, conforme determinações da administração municipal.

Agendamento online

Para registrar reclamação no Procon Aracaju, o consumidor pode agendar o dia e horário do seu atendimento no site procon.aracaju.se.gov.br. O serviço possibilita maior agilidade e eficiência para o atendimento na sede do órgão, localizada na avenida Barão de Maruim, 867, bairro São José. O sistema indicará, no calendário, os dias e horários disponíveis para o atendimento.

Produtos Pesquisados

Aspirador de Pó, Ar condicionado Split 9.000 Btus, Ar condicionado Split 12.000 Btus, Batedeira (4 velocidades), Cafeteira (15 xícaras), Cooktop (4 Bocas), Depurador de Ar (60cm), Dvd Player, Espremedor de Frutas, Ferro a vapor, Frigobar, Freezer Horizontal 2 Portas, Fogão (4 bocas com acendimento automático), Fogão (5 bocas com acendimento automático), Forninho Elétrico (38 Litros), Fritadeira Elétrica (Airfryer), Refrigerador (com Freezer), Liquidificador, Máquina de Lavar Roupa (10,5kg), Máquina de Lavar Roupa (12kg), Micro-ondas, Mixer, Pipoqueira Elétrica, Processador de Alimentos, Purificador de Água, Sanduicheira, Tanquinho (5kg), Tanquinho (12kg), Torradeira Ventilador de Mesa, TV LED HD 32″ e 43”.

Confira tabela completa.

Fonte e foto AAN