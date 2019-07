Prêmio Estácio de Jornalismo 2019n em recorde de participantes

26/07/19 - 17:00:56

Com recorde de reportagens, o Prêmio Estácio de Jornalismo 2019 encerrou o prazo para inscrição na última quarta-feira. Ao todo, foram enviadas 470 reportagens que vão concorrer em nove categorias, com premiações variando entre R$ 10 mil (mídias regionais), R$ 15 mil (mídias nacionais) e R$ 25 mil (Grande Prêmio Estácio). A edição 2019 registrou um aumento de mais de 40% em relação ao prêmio de 2018, que contou com 334 matérias participantes.

Este ano a premiação conta com a participação de veículos de imprensa de 23 estados e do Distrito Federal. Somando as reportagens jornalísticas inscritas nas nove edições, já reunimos um acervo de 2.615 entre as mídias impressa (jornais e revistas), TV, rádio e internet.

A apreciação das reportagens será realizada em três etapas: na primeira, uma comissão da Estácio ficará encarregada de fazer a pré-seleção dos trabalhos. Caberá a esta comissão averiguar se as matérias seguem os critérios definidos pelo regulamento.

Comissão de seleção

As reportagens que atenderem aos critérios do regulamento serão encaminhadas para a Comissão de Seleção. Esta comissão será integrada por professores de Jornalismo da Estácio, com atuação no mercado de trabalho em várias partes do país. Caberá a eles indicar os 3 (três) finalistas de cada categoria (Impressa, TV, Rádio e Internet), nas modalidades Nacional e Regional.

Da assessoria