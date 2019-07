Projeto solidário que ajuda sertanejos ganha apoio de Washington “Coração Valente”

A convite da Igreja Ad Bras Sergipe, o ex-jogador Washington “Coração Valente” é o novo parceiro de um projeto solidário às pessoas atingidas pela seca no sertão sergipano. Denominada “Sertão Solidário”, a ação é desenvolvida pelo grupo religioso no interior do estado. Washington tem reunião marcada com pastores da igreja, no dia 02/08, para definir uma forma de ampliar o trabalho social, e assim, beneficiar um número maior de pessoas carentes.

Situada no bairro 18 do forte, em Aracaju, a Igreja Ad Bras tem a frente o pastor Cleverson Guimarães. Sempre no dia 1º de maio, um grupo de voluntários realiza a entrega de cestas básicas para pessoas que sofrem anualmente com a seca no sertão de Sergipe. Em 2019, moradores da cidade de Pinhão foram contemplados com 38 toneladas de alimento não perecíveis. Poço Redondo e Tomar do Geru também estiveram na lista do projeto em anos anteriores.

Para 2020, a intenção é levar benefícios ao povo do alto Sertão, região onde o “Coração Valente” conhece de perto as dificuldades. Desde 2011, quando pendurou as chuteiras, Washington mora em

Aracaju e já teve a oportunidade de visitar alguns municípios e verificar os principais desafios da comunidade.

Homenageado recentemente com o título de cidadão aracajuano, Washington quer organizar um jogo beneficente no fim deste ano. “É a melhor forma de ajudar. Conheço muitos craques do passado e farei o convite para que venham apoiar esta bela inciativa. Estou à disposição da igreja para colaborar no que for possível”, declarou o ex-jogador, que há três meses assumiu o cargo de secretário nacional de Esporte, Lazer, Educação e Inclusão Social no governo federal.

Segundo ele, a promoção de jogos beneficentes, geralmente, consegue atrair uma grande quantidade de fãs e com isso arrecadar centenas de alimentos. “Quanto mais craques, maior o interesse e maior a ajuda”, acrescentou.

