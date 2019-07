Rua Manoel Domingos Pereira também recebe asfalto em Itabaiana

A Prefeitura de Itabaiana iniciou na manhã desta quinta-feira, 25, mais uma importante ação que irá beneficiar a população itabaianense, principalmente aos condutores de veículos. A Rua Manoel Domingos Pereira, localizada no fundo do Cemitério de Santo Antônio, está recebendo pavimentação asfáltica.

De acordo com o prefeito Valmir de Francisquinho, a via está dentro do planejamento de modernização que a gestão dele está proporcionando ao município. “Vamos realizar tudo o que estiver ao nosso alcance para levar melhorias a nossa gente. Estávamos esperando passar o período de chuva para começar a colocar asfalto em vários locais”, garante Valmir.

Para agilizar essas modernizações de vias, a Prefeitura de Itabaiana está utilizando novos equipamentos, como um tanque espargidor. “Ao invés de ser feito de forma manual, como era realizado, agora usamos esse equipamento. Com isso, melhoramos não só a celeridade do processo como a qualidade da fixação do asfalto”, explica Valmir.

A Rua Manoel Domingos Pereira liga o centro do município à região do Chiara Lubich, ficando em paralelo a Avenida Dr. Luiz Magalhães, principal da cidade. A pavimentação asfáltica também possibilitará a divisão do fluxo de veículos que adentram ao município.

Fonte e foto assessoria