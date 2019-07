SENADORA MARIA DO CARMO DEFENDE AÇÕES MAIS EFETIVAS DE COMBATE AO FUMO

26/07/19 - 11:26:45

Preocupada com os danos provocados pelo uso do cigarro, a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) voltou a defender ações mais efetivas de combate ao fumo. Ela citou dados de um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) que revelam que, no mundo, o número de mortes causadas pelo tabagismo aumentou de 4 milhões, no início do século, para mais de 7 milhões.

No Brasil, o índice de fumantes caiu nas últimas décadas, mas mesmo assim ainda é considerado alto e com efeitos bem devastadores, não só para a vida, mas também, para os cofres públicos. “De acordo com Ministério da Saúde, o Brasil tem prejuízo anual de aproximados R$ 60 bilhões com o tabagismo. Desse total, em torno de R$ 40 bilhões são gastos com despesas médicas e outros aproximados R$ 20 bilhões com custos indiretos ligados à perda de produtividade, causada por incapacitação de trabalhadores ou morte prematura”, citou a senadora.

Uma das saídas para impactar a redução do uso do fumo, no entender de Maria do Carmo, está no aumento da tributação do produto. “Claro que não resolve, mas já inibe um pouco”, afirmou a senadora, lembrando que o Brasil já tem adotado algumas medidas, mas mesmo assim ainda ocupa o oitavo lugar no ranking de fumantes. “Precisamos pensar ações mais rigorosas, especialmente, no que diz respeito ao lobby das indústrias que, aliada a outros fatores, traz resultados danosos”, disse Maria do Carmo.

Da assessoria