SERGIPE OCUPARÁ PRESIDÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA TECNOLÓGICA

Diretor-presidente do ITPS vai dirigir a ABIPTI por um ano. Esta é a primeira vez que um dirigente de órgão estadual sergipano ocupa a presidência da entidade

O diretor-presidente do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), Kaká Andrade, foi eleito nesta quinta-feira, 25, presidente da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação (ABIPTI). A entidade reúne mais de 150 instituições públicas e privadas de todo o país e tem como missão representá-las no estabelecimento e execução de políticas voltadas para o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.

O ITPS é sócio-fundador da ABIPTI e ocupa desde 2016, a vice-presidência pela região Nordeste, mas esta é a primeira vez que Sergipe e que um dirigente de órgão do Governo do Estado ocupa a presidência da entidade. “Ao ocupar a presidência da ABIPTI, o ITPS se torna o principal representante e defensor dos interesses das instituições de pesquisas de todo o país, tendo voz ativa e decisória junto às diversas instâncias do poder. Consequentemente, nesta nova fase, o ITPS também impulsiona o protagonismo do Governo de Sergipe e da região Nordeste nas grandes discussões em torno das necessidades e dos desafios para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no país. Além disso, o ITPS passa a contar com novas ferramentas para intermediar o intercâmbio de informações e experiências entre instituições científicas de Sergipe e as demais espalhadas pelo Brasil”, explica Kaká Andrade.

Para o presidente eleito da Abipti, o principal desafio da Abipti é conscientizar os poderes de que ciência e tecnologia são as peças-chave do desenvolvimento social e econômico do país. “A Abipti e os seus associados continuarão atuando estrategicamente para que a ciência, tecnologia e inovação se tornem áreas prioritárias em termos de investimentos, pois está mais do que comprovado que essas áreas são a principal ferramenta para o desenvolvimento econômico e social de um país, de sua independência e soberania. Foi esse o caminho trilhado por países como Estados Unidos, Alemanha, Israel, Japão, Coréia do Sul, entre outros, que mesmo nos piores momentos, usaram a ciência e tecnologia para se reerguer economicamente e ofertar melhores condições de vida ao seu povo”, comenta.

Sobre a ABIPTI

A Associação Brasileira das Instituições de Pesquisas Tecnológica e Inovação (ABIPTI) é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que reúne entidades públicas e privadas de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, com presença nas cinco regiões e 27 unidades da Federação. A Abipti participa Conselho de Administração do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), do Conselho da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e do Conselho de Administração do Instituto de Tecnologia de Pernambuco (Itep), entre outras instâncias.

Sobre Kaká Andrade

Kaká Andrade é engenheiro químico e ambientalista. Possui MBA em Gestão Empresarial e especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, Gestão de Recursos Hídricos, Auditoria Governamental e Contabilidade Pública.

Atualmente é diretor-presidente do ITPS, órgão do Governo do Estado especializado em análises e pesquisas, que também é o braço executivo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) em Sergipe. Por meio do ITPS, Kaká também ocupa o Conselho Deliberativo do Sebrae, Conselho da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), Conselho do Sergipe Parque Tecnológico (Sergipetec), Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia e o Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão da UFS, entre outros.

O presidente eleito da Abipti já exerceu os cargos de secretário de Meio Ambiente de Sergipe, diretor-técnico da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), secretário de Gestão Governamental e do Meio Ambiente e também de Turismo, Cultura e Esporte de Canindé de São Francisco, além de coordenador socioambiental do Programa Águas de Sergipe (Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos /Banco Mundial).

Também ocupou cargos eletivos de vereador em Nossa Senhora de Lourdes e senador por Sergipe, período em que apresentou projetos voltados à preservação dos recursos hídricos e, em particular, do Rio São Francisco.

