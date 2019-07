Trânsito será alterado na Beira Mar, Barão de Maruim e Ivo do Prado neste sábado

26/07/19 - 05:36:29

A Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), através da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), definiu uma operação especial para dar suporte à realização de dois eventos de grande porte que acontecerão no próximo sábado, 27, na zona Sul da capital: a Marcha para Jesus e a Corrida da Tuchê. Tanto o evento religioso, quanto o esportivo, acontecerão em regiões próximas. O trânsito será afetado em trechos das avenidas Barão de Maruim, Ivo do Prado e Beira Mar desde o início da tarde até a noite.

A concentração da Marcha para Jesus começa às 14h, na avenida Barão de Maruim, próximo à Praça da Bandeira. Às 15h, os participantes atravessarão a Barão, passam pela avenida Ivo do Prado e encerram a marcha na praça de eventos dos Mercados Centrais. A previsão é que as vias estejam totalmente liberadas às 18h.

Já a Corrida Tuchê começa às 16h com largada na avenida Beira Mar, no trecho ao lado do calçadão da Praia Formosa. O circuito da competição compreende, também, a avenida Ivo do Prado até o cruzamento com a Barão de Maruim. A expectativa é que o evento seja finalizado até as 19h.

Desvios

Por causa da Marcha para Jesus, a avenida Barão de Maruim ficará parcialmente interditada durante a tarde, assim como a Ivo do Prado. O bloqueio para a passagem de veículo acontecerá em apenas uma via e apenas durante a passagem do cortejo. Os condutores que quiserem sair da avenida Augusto Maynard não poderão acessar a avenida Ivo do Prado, sentido Norte, pois haverá um bloqueio. Uma das rotas alternativas será a rua Itabaiana, por exemplo.

Já a avenida Beira Mar, no sentido Centro, será fechada a partir das 15h30, por causa da corrida. Os agentes de trânsito farão um desvio na Beira Mar, sentido norte, e os veículos terão que acessar a avenida Francisco Porto. No sentido sul, a avenida estará livre. Durante a realização da corrida, também não será permitido acessar a Beira Mar a partir da avenida Anísio Azevedo.

O diretor de trânsito da SMTT Thiago Alcântara recomenda que os condutores evitem essa região no horário das 15h às 18h30 e busquem rotas alternativas. Agentes de trânsito estarão na localidade, organizando o trânsito e orientando os condutores.

“Os nossos agentes estarão atuando, mas a previsão é de um público muito grande, o que significa que o trânsito vai ficar um pouco lento na região da Ivo do Prado e Beira Mar nesse sábado. O melhor é que o condutor evite essa região, que passe por lá só em caso de necessidade”, orienta.

Transporte público

Os ônibus cujos itinerários incluem as avenidas Beira Mar e Ivo do Prado serão desviados pela rua Itabaiana, em direção ao Terminal de Integração do Mercado. As linhas que sofrerão alteração de percurso serão: 001 – Augusto Franco/Bugio, 002 – Fernando Collor/DIA, 003 – João Alves/Orlando Dantas, 004 – Santa Maria/Mercado, 005 – Maracaju/DIA, 007 – Fernando Collor/Atalaia, 008 – Porto Sul/Bairro Industrial, 031 – Eduardo Gomes/Desembargador Maynard, 033 – Terminal Rodoviário/ Des. Maynard, 034 – Terminal Rodoviário Lourival Batista, 035 – Terminal Rodoviário/ Nova Saneamento, 041 – Aquarius/ Centro, 051 – Atalaia/Centro, 200 CIC2 – Circular Indústria e Comércio 2, 310 – Terminal Rodoviário/ Shopping Riomar, 706 – Santa Lúcia/Centro via Suíssa, 707 – Castelo Branco/Centro, 708 – Terminal Rodoviário/ Bairro América, 715 – Tijuquinha/ Des. Maynard e 717 – Mosqueiro/ Centro.

O diretor de Transportes Públicos da SMTT, Augusto Magalhães, afirma que os usuários de ônibus não terão muitos transtornos. “Apenas aqueles passageiros que precisam desembarcar em pontos localizados no trecho interditado terão que caminhar um pouco mais até o seu destino. Os demais não sofrerão com grandes transtornos, já que o percurso será desviado por ruas paralelas”, garante Augusto. “Os passageiros devem se informar com o motorista ou cobrador do veículo sobre a mudança”, recomenda.

Já o superintendente da SMTT, Renato Telles, frisa que os agentes darão apoio aos dois eventos para garantir a segurança e mobilidade do público e também de quem não vai participar dos eventos. “Os agentes serão responsáveis pelos desvios necessários, por orientar os condutores que venham a passar pela região e auxiliar na travessia segura dos pedestres. Será uma soma de esforços para garantir a mobilidade de toda a população”, afirma.