Valberto de Oliveira busca captação de recursos para a Saúde junto ao Ministério

26/07/19 - 13:15:34

Na tarde desta quinta-feira, 25, o Secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, acompanhado do Diretor de Atenção Integral à Saúde, João Lima, fez agenda no Ministério da Saúde (MS), na Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, para tratar de pautas estratégicas e de interesse da Saúde do estado de Sergipe, solicitando agilidade nos trâmites de alguns processos como a finalização da Qualificação 100% do SAMU Sergipe, por exemplo, que aguarda publicação de portaria pelo Ministério da Saúde.

Um das pautas tratadas foi a permissão de aumento de recursos de custeio, pelo Ministério da Saúde, considerando que o Estado está com a segunda máquina de Radioterapia no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE) em pleno funcionamento e até hoje o Estado está custeando 100% dessa produtividade sozinho.

“Fomos muito bem recebidos pelo Diretor Substituto do DRAC (Departamento de Regulação Auditoria e Controle), Josafá Santos, que ouviu nossos pedidos de agilidade dos processos para publicação de portarias e acompanhamento, em especial, da situação da UPA Simão Dias, que se encontra com os recursos de manutenção suspensos pelo Ministério da Saúde, o que pode acarretar sobrecarga financeira para o Estado e complicar a situação da unidade na qualidade do atendimento de urgência prestado à população de Simão Dias”, revela.

O secretário pontuou questões de interesses assistenciais e de captação de recursos. Ainda de acordo com o secretário, em pauta também esteve três processos de interesse da Secretaria de Estado da Saúde e que já tinham sido superadas as fases de tramitações técnicas entre as equipes da SES e do Ministério da Saúde.

“Transmiti, também, a preocupação do Governador com a atual situação da UPA Simão Dias, que se encontra com os recursos de manutenção suspensos pelo Ministério da Saúde, o que pode acarretar sobrecarga financeira para o Estado e complicar a situação da unidade na qualidade do atendimento de urgência, prestado à população de Simão Dias”, conta Valberto de Oliveira.

Fonte e foto assessoria