Valmir de Francisquinho anuncia licitação da Casa de Acolhimento ao Animal

26/07/19 - 16:25:07

Na manhã desta sexta-feira, durante entrevista concedida ao jornalista Leonan Leal, no estúdio da Rádio Sua 87 FM, o prefeito de Itabaiana Valmir de Francisquinho anunciou que a licitação do Posto Médico e Casa de Acolhimento Animal de Itabaiana, obra que gerou uma grande expectativa em todo Estado desde que foi anunciada, será realizada no próximo dia 12.

“A obra será erguida nas imediações do posto de Pedro Branco, nas margens da BR 235. Serão disponibilizados diversos serviços no Posto Médico como atendimento veterinário, microchipagem de animais, tratamento para adoção, entre outros”, anunciou Valmir.

O projeto em 3D da Casa de Acolhimento Animal deverá ser divulgado para a população itabaianense na próxima terça-feira, dia 30, quando a deputada estadual Kitty Lima, convidada pelo parlamentar itabaianense Talysson de Valmir (PL), estará no município serrano para conhecer a maquete e a tramitação do processo licitatório.

Investimentos

Levando em consideração o fato da 87 FM ser a mais nova emissora da cidade de Itabaiana, o prefeito fez um balanço geral de outras obras que a gestão municipal construiu, em especial na região onde a emissora fica localizada. “A Praça Santa Clara, postos médicos, reforma de escolhas e a pavimentação de ruas nos bairros São Cristóvão, Bananeiras e Mamede Paes Mendonça são apenas alguns exemplos do que a nossa administração tem feito por nosso povo. Não existiriam todos esses investimentos se não tratássemos o que é público com responsabilidade”, finalizou Valmir.

Fonte e foto Itabaiana