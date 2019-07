Vereador Palhaço Soneca vai ao diretório do Cidadania, explica mas não convence

26/07/19 - 12:57:53

O vereador licenciado Palhaço Soneca (Cidadania) vai mesmo enfrentar problemas em seu partido, após se licenciar para tratamento e ser flagrado participando da Festa do Mastro no município de Capela.

Tudo começou quando foi divulgado nas redes sociais, fotos do vereador em companhia do colega presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Nitinho Vitale, no meio da multidão, demonstrando estar com muita saúde e disposição. Soneca estava de licença médica para tratamento de saúde, o que terminou causando muitos questionamentos.

Por conta dessa situação, o vereador Palhaço Soneca tentou se justificar junto à direção do Cidadania, porém não conseguiu convencer o presidente e os membros que afirmam que “o partido quer gente honesta e que tenha compromisso com o partido”.

Na manhã desta sexta-feira (26) o presidente do diretório d Cidadania em Aracaju, Dr. Emerson Ferreira, em entrevista ao jornal da Fan, afirmou que Soneca esteve na sede, “mas não convenceu”. “Ele compareceu, nós ouvimos o que ele tinha a dizer, mas entendemos que aquelas explicações não foram suficientes”.

Agora o vereador Soneca vai precisar comprovar realmente que não cometeu nada de grave, porém corre o risco de ser “convidado” a deixar o partido porque segundo um membro, “o Cidadania precisa de gente que tenha compromisso com nosso partido”.

Outro situação que está deixando dúvidas no pedido feito pelo vereador foi o fato de, após pedir a licença para tratar de assuntos pessoais e segundo Dr. Emerson, isso não daria direito para que a CMA convocasse o suplente. “O vereador nos confirmou uma licença para assuntos pessoais e essa licença para assuntos pessoais não da o direito para chamada de suplente”, explicou Dr. Emerson.

Foto redes sociais

Munir Darrage