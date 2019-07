Você também foi hackeado?

Parece que não falta acontecer mais nada neste Brasilzão de meu Deus. Agora, se descobriu que quatro bandidos pés de chinelos hackearam os celulares de meio mundo de gente. Pelo que a Polícia Federal já apurou, os safados passaram adiante diálogos que vão desde uma conversa séria do presidente da República com o ministro da Justiça, a uma confidência entre aquela impoluta autoridade com a popozuda do quarto andar. Diante do barulho feito pela imprensa, é bem provável que, a esta hora, a casa de muita gente insuspeita já tenha caído. Como nesse país a ordem é resolver tudo a toque de caixa e repique de sino, não se surpreenda se para acabar com o hackeamento o capitão de pijama proíba sumariamente o uso de celular. Simples assim. Apesar de tosca, a providência acabaria com a bisbilhotice digital e trazia de volta as desusadas cartas e telegramas, salvando os Correios da falência iminente e jogando o Brasil na escuridão. Falando sério, seria cômico se não fosse trágico. Ah, você também foi hackeado? Cruzes!

Briga promete

A defesa do conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe, Carlos Pinna de Assis, vai processar o Jornal do Dia por ter divulgado que ele foi condenado judicialmente por invasão de terras na União numa praia de Estância. Segundo o causídico, o conselheiro foi, de fato, denunciado à Justiça, contudo provou ser inocente e, portanto, não foi condenado, como acusa o matutino. Por sua vez, o Jornal do Dia reage contra a acusação feita por Pinna de ter publicado fake news e também promete ir à Justiça contra ele. Daqui, continuaremos acompanhando essa contenda. Aff Maria!

Volta pra casa

O engenheiro Valmor Barbosa está de volta ao governo de Sergipe. Após ter comandado a Secretaria de Infraestrutura por mais de 10 anos, ele assumirá o comando da Sergipe Gás, em substituição a Eugênio Dezen. A posse será marcada tão logo o conselho da Sergás referende o nome de Valmor. Ao anunciar a indicação de Barbosa para o estratégico cargo, o governador Belivaldo Chagas (PSD) lembrou que na área de gás Sergipe tem muitos desafios pela frente. Então, tá!

Vida de gado

Por conta da festa em louvor à padroeira Nossa Senhora Sant’Ana, Simão Dias reúne hoje o maior número de políticos por metro quadrado. Durante a procissão, todos estarão com um olho na Santa e o outro no curral eleitoral, onde o “gado” está em fase de engorda para ser transformado em votos nas eleições de 2020. Ê boi!

Terra de governadores

Falar em Simão Dias, a cidade reverencia hoje, o filho ilustre, governador Belivaldo Chagas (PSD). Antes dele, aquele município já deu a Sergipe outros quatro governadores: Gervásio Prata (PSD), Sebastião Celso de Carvalho (PSD), Antônio Carlos Valadares (PSB) e Marcelo Déda (PT).

Sangue novo

Luana Oliveira é a nova presidente da Juventude do MDB. Prestigiada pelo deputado federal Fábio Reis, presidente estadual do partido, a convenção para eleger a diretoria da juventude emedebista aconteceu em um hotel da Orla de Atalaia. Filha de Canindé, Luana e os demais diretores eleitos foram incentivados por Fábio a organizarem o partido com vistas às eleições de 2020. Marminino!

É fake news

Não passa de fake news a informação de que o Banco do Estado de Sergipe vai promover demissões em massa. Segundo o Banese, ao contrário do boato propagado em grupos de Whatsapp, acabam de ser convocados 48 aprovados no último concurso do banco. Também não procede a informação sobre a extinção da área de cobrança do Banese. Vixe!

Grana garantida

E o secretário estadual da Fazenda, Marco Queiroz, deu uma ótima notícia ao governador Belivaldo Chagas (PSD): foi aprovado pelo banco Daycoval o empréstimo de R$ 80 milhões solicitado pelo governo de Sergipe. A garantia para a transação financeira são os royalties do petróleo e gás. Com a aprovação do empréstimo, está garantida a folha salarial deste mês para aposentados e servidores da ativa. O contrato entre o Executivo e o banco foi assinado ontem mesmo. Que bom!

Pé na estrada

O senador Rogério Carvalho (PT) está aproveitando o recesso parlamentar para visitar as bases eleitorais no interior de Sergipe. O petista diz já ter pedido a conta de quantas cidades visitou, porém não esconde a satisfação com a maratona. Somente esta semana, Rogério esteve em Macambira, Pedra Mole, Campo do Brito, Nossa Senhora Aparecida, São Miguel do Aleixo, Glória, Ribeirópolis e Carira. Ufa!

Ficou pra depois

E ainda não foi ontem que o Tribunal de Contas de Sergipe decidiu quem perderá o bem bom se o conselheiro Flávio Conceição for desaposentado. Por conta da ausência de três conselheiros, o Pleno marcou uma nova sessão para a próxima semana. Flávio quer voltar a ativa após ser absolvido em 2ª instância da acusação de metido a mão grande no dinheiro público. Substituto de Conceição, o conselheiro Clóvis Barbosa não quer deixar o TCE. Misericórdia!

Ladrão perdoado

O ladrão de ‘penosa’ Afanásio Maximiniano foi perdoado pela Justiça. Acusado de ter afanado um galo e uma galinha do vizinho, o gatuno foi beneficiado pelo princípio da insignificância. Segundo as línguas ferinas de plantão, Afanásio comemorou a liberdade com uma deliciosa galinha à cabidela. Roubada, naturalmente. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Sergipe Jornal, em 31 de dezembro de 1936.

