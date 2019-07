Zezinho confirma: Governo Bolsonaro começa a cumprir promessa da BR-101

O líder do governo do Estado na Assembleia Legislativa, deputado estadual Zezinho Sobral (PODE), trouxe nessa quinta-feira (25) uma notícia positiva para os sergipanos em geral: o governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) já começou a cumprir a promessa formalizada com a bancada federal de Sergipe sobre a retomada das obras de duplicação da BR-101. O projeto que se arrasta por décadas, que passou por governos do PSDB, do Partido dos Trabalhadores e do MDB, segundo o parlamentar sergipano, foi vistoriado, pessoalmente, pelo diretor-geral do DNIT.

Ao transmitir a mensagem aos sergipanos, Zezinho Sobral destacou que apesar de o governo federal promover o contingenciamento de gastos, as verbas destinadas para a retomada das obras da BR-101 em Sergipe estão asseguradas. Isso em um momento que setores da imprensa, movimentos sociais e toda a Esquerda brasileira atacam o presidente da República após sua infeliz declaração em relação aos governadores do Nordeste. Pelo menos, com nosso Estado a manutenção dos investimentos dá a impressão que não existem “restrições” do governo federal.

Segundo o líder do governador Belivaldo Chagas (PSD) na Alese, o próprio diretor-geral do DNIT, general Santos Filho, esteve em Sergipe para acompanhar pessoalmente o trecho em obras da BR-101, reforçando o compromisso de recuperação do quilômetro 0 ao 40, na divisa com Alagoas. Já foi, inclusive, assinado um termo para o início das obras do encabeçamento da nova ponte sobre o Rio São Francisco, em Propriá. O deputado reconheceu que o compromisso assumido pelo ministro Tarcísio Freitas com a bancada sergipana em BSB começou a ser efetivado.

Zezinho Sobral revelou ainda outra boa notícia do governo do presidente Jair Bolsonaro para Sergipe: no trecho que compreende o Km 42 da BR-101, sobre a ponte sobre o rio Lagartixo, que é de responsabilidade do Exército, o DNIT prevê a liberação da segunda ponte até o final de agosto, conectando os trechos já duplicados. O parlamentar ainda pontuou que serão 12 quilômetros liberados com a promessa do Ministério dos Trabalhadores de cumprir 25 quilômetros até o final do ano. O deputado estadual continua apostando na conclusão das obras pelo governo federal para 2020.

Amado por uns, odiado por outros, o governo do presidente Jair Bolsonaro ainda está “engatinhando”. Comunica-se muito mal, tem uma oposição militante e determinada, o próprio presidente se expõe demais publicamente, e muitas vezes de forma infeliz, mas foi eleito gerando muita expectativa, sobretudo quanto à retomada do crescimento. É um governo que parece “só se sentir bem” em meio a polêmicas. Justiça seja feita, setores da imprensa também adoram “inflamar” os ânimos. Criar um ambiente de instabilidade que só atrapalha o desenvolvimento do País.

Por sua vez, a duplicação da BR-101 em Sergipe é um anseio antigo do nosso povo. Governantes de diversas legendas prometeram muito, mas fizeram pouco. Alguns não fizeram nada! O fato é que qualquer notícia que sinalize para a retomada das obras, e até com expectativa para a conclusão de alguns trechos, é algo bastante animador. Neste caso não se trata de ser aliado ou adversário de Jair Bolsonaro. A duplicação é sinônimo de desenvolvimento, melhora o escoamento da produção, facilita o fluxo de veículos pelo Estado e estimula o turismo terrestre. A torcida é que a obra avance…

Veja essa!

Tramita no Ministério Público Estadual uma representação do Sepuma (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Aracaju) noticiando possíveis atos de improbidade administrativa ou crime de responsabilidade, supostamente praticados pelo Prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB).

E essa!

Consta na denúncia que, desde janeiro de 2018, o município de Aracaju vem assumindo a cota parte da Câmara Municipal de Aracaju relacionada a Contribuição Suplementar Patronal, disposta na LC n° 163/2017, que estabelece que tanto o Executivo como o Legislativo têm obrigação de atenuar o déficit do plano financeiro face a necessidade do equilíbrio atuarial.

Pedaladas?

Segundo o Sepuma a cota parte da CMA deveria ser paga com os respectivos duodécimos, prática que para o sindicato parece irregular e se assemelha a “pedaladas”, provando “um dano ao erário municipal em mais de R$ 13,5 milhões” e que, só no primeiro quadrimestre “ultrapassou R$ 5 milhões”.

PMA nega I

Em resposta ao MPE, o Procurador-Geral em exercício da Prefeitura de Aracaju, Thiago Carneiro de Santana Santos, negou que a PMA vem assumindo a cota parte da Câmara Municipal de Aracaju, relacionada a contribuição Suplementar Patronal. Segundo ele “a CMA se encontra inadimplente junto ao Aracaju Previdência”.

PMA nega II

“O Poder Executivo, em nenhum momento, arcou com o pagamento de qualquer contribuição devida pelo Legislativo. Também não há possibilidade de desconto do valor devido pela Câmara ao Aracaju Previdência no repasse do duodécimo, posto que feriria preceito constitucional e poderia haver caracterização de crime de responsabilidade”, explicou o Procurador-Geral na resposta ao MPE.

Exclusiva!

Segundo ainda o representante do Município, o não pagamento da contribuição pela Câmara Municipal agrava o déficit mensal do fundo financeiro o que obriga o Executivo a aportar recursos para o pagamento das aposentadorias e pensões dos servidores admitidos até 31/12/2001.

Bomba!

Por fim, o Procurador-Geral da PMA revela que, em razão da dívida da CMA, o Aracaju Previdência fica sem recursos financeiros suficientes para pagar os proventos de aposentadoria de todos os segurados. “(A CMA) continua obrigada e inadimplente, em quantia que somava o valor de R$ 8.521.662,55 ( mais de R$ 8,5 milhões ), no período de março/18 a maio/19″. Caberá ao MPE a conclusão dos autos.

Dinheiro recuperado

Em cerimônia histórica realizada nessa quinta-feira (25), em Curitiba (PR), pelo Ministério Público Federal (MPF), por meio da força-tarefa da Lava Jato, foram devolvidos recursos à Petrobras no montante de R$ 424,9 milhões , recuperados pela tão “criticada” Operação Lava Jato.

Dinheiro da Petrobras

Os valores restituídos são referentes a acordos de leniência com pessoas jurídicas no âmbito da operação, além da repatriação de valores decorrentes de renúncias voluntárias de três réus já condenados. Os valores já foram depositados diretamente para a estatal. A restituição se deu em função do trabalho articulado entre diversos órgãos do Estado brasileiro como a CGU, o MPF, a AGU, a Polícia Federal e a Receita Federal.

Valmor na Sergás

O governador Belivaldo Chagas confirmou, pelo twitter, que convidou o engenheiro Valmor Barbosa para presidir a Sergás. “Ele (Valmor) aceitou! Temos muitos desafios pela frente nessa área do gás. Vamos ao trabalho”, pontuou o “galeguinho”, que corrige um equívoco em sua equipe de trabalho. Valmor não deveria ter sido substituído da Sedurbs, onde quem manda hoje é o ex-governador Jackson Barreto.

Falando em gás!

No momento em que o governo federal avalia liberar a venda de botijão de gás “parcialmente cheio”, já que atualmente só é disponibilizado ao consumidor botijões de 13 quilos, é importante reconhecer e recordar o empenho do então deputado federal José Carlos Machado (DEM) que apresentou dois projetos de lei voltados diretamente para o impacto do reajuste do gás de cozinha no orçamento familiar: um deles apresentava a venda fracionada do gás ao consumidor e o outro a cobrança da sobra que sempre resta no botijão devolvido.

José Carlos Machado

Sempre que fora entrevistado sobre o tema, Machado sempre reclamou das pressões impostas pelas distribuidoras em detrimento dos interesses dos brasileiros. O democrata sergipano sempre alertou para o lucro absurdo dos grandes conglomerados e reclamou da falta de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo. “A resistência das envasadoras foi muito grande”, recorda o ex-deputado federal por Sergipe.

O “escorpião do TCE” I

Os gestos desesperados de um membro do Tribunal de Contas do Estado estão ficando cada vez mais nítidos. Com o passar dos dias, um a um, os demais membros ganham “evidência”, por conta de informações propagadas pelo “escorpião do TCE” que, enfurecido, tenta a todo custo sobreviver ao “antídoto do bem”.

O “escorpião do TCE” II

Para conter a proliferação do “veneno” e dos “insetos”, há quem defenda um bom trabalho de “dedetização”. Segundo relatos, o “escorpião do TCE” costuma aparece “pelo Dia”; outros já o apontam nos “bastidores” do Poder, sempre em pontos escuros, para dificultar sua identificação. Mas ele não resiste aos “flashes”…

Alô Laranjeiras!

Martelo batido! Zé Bodega será novo presidente do Cidadania no Município de Laranjeiras, juntamente com o seu aliado Eduardo do Cartório que será o vice-Presidente do partido.

Zé Budega vem aí!

A decisão foi oficializada durante reunião com o senador Alessandro Vieira, presidente estadual. Essa aliança representa um grande fortalecimento para o nome de Zé Bodega como um potencial candidato a prefeito de Laranjeiras nas eleições de 2020.

Elber Batalha

“Aracaju vive hoje um novo surto de dengue. Duas mortes já foram identificadas somente na capital no mês de julho. Fizemos uma lei ainda em 2008 que estabelece medidas preventivas que a Prefeitura teria que ter tomado durante todo o ano para que não houvesse novos surtos. Por culpa da omissão de Edvaldo Nogueira, os aracajuanos estão convivendo novamente com o perigo de mais uma epidemia de dengue e vidas estão sendo perdidas”, lamenta o vereador do PSB.

Riachão do Dantas I

Quem tem surpreendido nos primeiros dias de campanha é a bacharel em Direito, Manuela Costa (PSC), que concorre nas eleições suplementares à Prefeitura de Riachão do Dantas. Filha do juiz Manoel Costa Neto, que atua em São Cristóvão e tem um trabalho social e religioso em Riachão, Manuela foi secretária municipal de Assistência Social na gestão Gerana Costa, entre 2017 e 2018.

Riachão do Dantas II

Diferente dos concorrentes, que até agora não apresentaram nenhuma proposta ou prestação de contas de serviços prestados à população, Manuela utiliza as redes sociais para apresentar seu plano de governo e ações promovidos no período em que foi secretária. Dessa forma a candidata revela um perfil propositivo, de gestora, atenta às necessidades da população. A vice de Manuela é Netinha, líder comunitária no povoado Bonfim, com um trabalho reconhecido de anos voltado à assistência à saúde da população.

Juventude MDB

Em Convenção Estadual, a Juventude MDB elegeu a nova diretoria, que terá como presidente a jovem Luana Oliveira, do município de Canindé de São Francisco. Esse é um dos primeiros atos buscando a renovação do partido promovida pelo deputado federal e presidente do MDB em Sergipe, Fábio Reis.

Oxigenar a sigla

Luana assume com o compromisso de oxigenar a sigla a partir da juventude, promovendo ações, debates e projetos que atraiam mais jovens interessados na política para o partido. “Acredito que é possível fazer a boa política. Sei que para quem estar à frente é mais complexo e até cansativo, mas com o apoio da nova direção, em especial de Fábio Reis e Sérgio Reis, sei que iremos conseguir”, ressaltou Luana.

8º CEP-SE

O 8º Congresso Estadual de Profissionais (CEP-SE), promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) foi realizado na sede da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe (AEASE). A programação contou com palestras e debates sobre relevantes temas nas áreas da Engenharia, Agronomia e Geociências. Também forma eleitos os delegados que vão participar do Congresso Nacional de Profissionais a ser realizado em Palmas, Tocantins, nos dias 19 a 21 de setembro deste ano.

Associações mobilizadas I

A Unica (União da Categoria Associada) informa que as associações unidas continuam mobilizadas para tentar convencer o governo de Sergipe a atender as reivindicações dos policiais e bombeiros militares. Na nota, a Única diz que “diferente do que tem sido ventilado pelas redes sociais, a tropa já decidiu o que quer e as Associações estão unidas em busca do diálogo. A implementação da lei 310/18 já está sendo debatida. Temos um compromisso do Comandante Geral da PMSE e dos Secretários de Governo em continuar esse diálogo em busca dos outros pontos da nossa pauta”.

Associações mobilizadas II

Ainda segundo a nota, “a recomposição salarial é um direito e já se encontra em pauta. O projeto de auxílio alimentação já é conhecido pelos entes políticos e precisa ser debatido. A reestruturação da carreira passa por uma nova lei de promoção, esperamos esse debate junto ao Comando da PMSE, como também a regulamentação da jornada de trabalho e a questão da Retae”.

Sem desculpas

Ao final, a Associação diz que “não há desculpas por parte do parlamento sergipano e do executivo estadual em afirmar que não tem conhecimento das reivindicações, tendo em vista, inclusive, que diversos ofícios já foram protocolados pelas Associações. A mobilização continua. E precisamos de todos nesse processo. Cada um é importante na conscientização e na luta pelo direito”.

João Bebe Água

O governo do Estado realiza a operação tapa buraco, mas algumas regiões continuam sem assistência. Um exemplo é a rodovia João Bebe Água, em São Cristóvao. A via está sem manutenção há um bom tempo e, a cada chuva, se abrem novos buracos, colocando motoristas em risco e dificultando a mobilidade na região. Cadê o DER?

Ibrain Monteiro I

O deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC) agradeceu ao governador Belivaldo Chagas (PSD) que, através da Setur e da Cehop, atendeu a solicitação feita pelo mandato do parlamentar pela assinatura do Termo de Cooperação Técnica para execução da licitação dos projetos executivos de restauração e reforma da Casa de Cultura Sílvio Romero, localizada no município de Lagarto.

Ibrain Monteiro II

A informação é que o governo do Estado vai reformar toda a estrutura do prédio e a primeira etapa terá um investimento superior a R$ 38 mil. Os recursos federais da ordem de R$ 590 mil nasceram do empenho do secretário Manelito Franco Neto. “Fico feliz porque se trata da recuperação do memorial da cultura lagartense e, consequentemente, vai promover o turismo do nosso município”, destaca Ibrain Monteiro.

Sílvio Romero

O prédio receberá uma reforma completa em toda sua estrutura, sendo nesta primeira fase, a realização dos projetos executivos de restauração, estrutural, elétrico, iluminação cênica, cabeamento estruturado, circuito interno de monitoramento por câmeras, drenagem, esgoto, climatização, incêndio resíduos sólidos e descarga atmosférica.

Fábio Reis I

O deputado federal Fábio Reis (MDB) apresentou ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, indicação para inserir a disciplina de Programação de Computadores na grade curricular das redes de ensino fundamental e médio, nas escolas públicas e privadas do Brasil. Fábio Reis pontuou que o mundo vive atualmente o que os especialistas em tecnologia chamam de a 4ª Revolução, ou seja, a Revolução Digital.

Fábio Reis II

“O Brasil é ainda uma nação de matriz agrícola, o que não é necessariamente ruim, mas precisamos adentrar de uma vez por todas no mundo tecnológico, e para isso precisamos começar com as nossas crianças já no ensino fundamental”, disse, acrescentando que o País não pode cometer os mesmos erros do passado, quando a política educacional levou a nação a ser apenas um exportador de matéria prima e, ao mesmo tempo, recebia de volta, como importador, tecnologia de ponta a preços absurdos.

Mais empregos

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nessa quinta-feira (25) pelo Ministério da Economia, apontam um crescimento no número de vagas de trabalho em Sergipe. Ao todo, foram geradas 6.217 vagas formais no Estado, com o desligamento de 5.952 postos de trabalho, gerando um saldo positivo de 265 novos empregos.

Registro positivo

Nos últimos 12 meses, o Caged, mantém o registro positivo de vagas formais, com um total de 780 novas vagas entre junho de 2018 e junho de 2019, impulsionados pelos setores do comércio e serviços, mesmo estes tendo apresentado baixas nos últimos 30 dias (foram 220 postos perdidos em serviços e 59 perdidos no comércio). Em 2019, o comércio tem sido o mais afetado, registrando o saldo negativo de 666 vagas.

Marco Pinheiro I

Para o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE), Marco Pinheiro, a expectativa é que o quadro melhore em alguns setores. “Os dados apontam para a resposta de alguns setores aos incentivos do governo do Estado desde junho, principalmente na indústria de transformação, que vinha com números negativos significativos e registrou, um saldo positivo significativo, fundamental para este momento”, comemorou.

Marco Pinheiro II

“Além disso, vale frisar que dos últimos 12 meses, cerca de um terço do saldo positivo foi gerado no mês de junho, pois do saldo de 760 vagas, 265 foram criados em junho deste ano, o que claramente aponta para o crescimento em alguns setores”, frisou, reconhecendo sua preocupação com os números apresentados pelo comércio. “É nele que sentimos a resposta de como a economia está se comportando de verdade e lutaremos para que esse quadro seja invertido e o saldo de empregos torne a ser positivo”, explicou.

Militância Socialista I

Sergipe tem um novo agrupamento político ligado ao Partido dos Trabalhadores. Na na sede do partido, em Aracaju, foi lançada, junto com um Manifesto, a tendência Militância Socialista, já com a força de conhecidos militantes históricos do PT, oriundos do movimento sindical, social e popular, como a ex-deputada estadual e professora, Ana Lúcia Menezes; o também professor, ex-deputado federal e ex-vereador de Aracaju, atualmente deputado estadual, Iran Barbosa;

Militância Socialista II

Ela também destaca Plínio Pugliese, servidor do Poder Judiciário e vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores de Sergipe (CUT-SE); a professora Ângela Melo, dirigente da CUT nacional; Itanamara Guedes, assistente social e presidente da Federação dos Trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público Municipal (FETAM); Thiago Oliveira, advogado e reconhecido militante do Movimento Nacional de Direitos Humanos, entre tantos outros valorosos petistas da Capital e do interior, que se fizeram presentes à solenidade de lançamento da nova corrente socialista do PT.

Iran Barbosa I

O deputado estadual Iran Barbosa agradeceu a presença dos companheiros e companheiras da tendência, do partido e também dos simpatizantes que participaram do lançamento da nova tendência petista. Para o parlamentar, a MS vem para fortalecer o PT, como partido de esquerda, e também as lutas sociais e da classe trabalhadora no estado de Sergipe.

Iran Barbosa II

“Agradecemos pela presença daqueles que vieram e aos que estão se somando a essa nossa nova caminhada pela confiança no trabalho que este agrupamento desempenha, e continuará desempenhando, compreendendo a sua importância não só para o partido, mas para a luta social mais ampla que fazemos em defesa da coletividade e dos trabalhadores, porque somos um grupo de pessoas que acreditam na política como instrumento de transformação social”, disse.

Jalagipe 2019 I

Aracaju vai sediar mais uma edição da Jornada de Anestesiologia de Alagoas e Sergipe (Jalagipe), nesta sexta-feira (26) e sábado (27). O evento é promovido pela Sociedade de Anestesiologia do Estado de Sergipe (Saese) e pela Sociedade de Anestesiologia do Estado de Alagoas (Saeal), com o apoio da Cooperativa dos Anestesiologistas do Estado de Sergipe (Coopanest) e da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA).

Jalagipe 2019 II

Como prévia deste grande congresso, foi promovido nesta quinta-feira, 25, o 28° Curso de Controle da Via Aérea, com aulas teóricas e práticas para aperfeiçoamento dos anestesiologistas. A Jalagipe será realizada no Radisson Hotel e terá como tema principal “Evidência para fazer diferente”.

Milton Simões

De acordo com o presidente da Saese, Milton Simões, este evento científico introduz a Jalagipe deste ano. “O Curso da Via Aérea é sempre o temor dos anestesistas, principalmente em situações complicadas onde não se consegue oxigenar o paciente. Então, estamos promovendo esse curso para que os profissionais adquiram mais teoria e prática nesse sentido. O treinamento é feito em manequins e dispositivos novos e cada vez mais avançados que não temos o habitual contato no dia a dia. Aqui conseguimos aprender um pouco mais sobre o controle da via aérea e aprimorar a técnica”, explicou.

Marcha do Trabalhador I

Sob sol e chuva trabalhadores rural de todo estado de Sergipe participaram da 17ª edição da Marcha Estadual do Trabalhador Rural. Assentados e acampados da reforma agrária, juntamente com trabalhadores da cidade iniciaram a marcha na praça Ronaldo Calumby Barreto, no conjunto Tiradentes, em Aracaju. O deputado federal João Daniel (PT/SE) participou de todo trajeto da caminhada, que encerrou no final da tarde na praça general Valadão, no centro de Aracaju.

Marcha do Trabalhador II

De acordo com o parlamentar, este foi mais um dia importante com a participação de representantes do MST de todo estado para essa caminhada histórica do 25 de julho. “Em defesa da reforma agrária, dos novos assentamentos, de um Incra forte e, este ano, em defesa da libertação do presidente Lula. A reforma agrária está totalmente paralisada no país. O governo Bolsonaro desestrutura totalmente os programas sociais e as políticas públicas. O Brasil inteiro passa por este momento muito importante de defesa do país e da soberania nacional e os trabalhadores e trabalhadoras estão aqui nessa luta”, ressaltou João Daniel.

GACC

A diretoria do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) divulgou a programação da 12ª edição da Feijoada Com Amor. A tradicional festa será realizada a partir das 11h, no dia 21 de setembro, na AABB, sob o comando de Jeanny Lins e Dedé Brasil, Banda Estação da Luz e Grupo Mania de Ser. O evento faz parte da programação dos 20 anos da instituição e toda a renda arrecadada será revertida em prol da sede que está em fase de terraplanagem. O ingresso custa R$ 45 e crianças até 7 anos não pagam.

Avosos I

A Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos) celebrou seus 32 anos de fundação. O momento foi marcado pela emocionante inauguração do Memorial Tia Ruth – Maria Ruth Wynne Cardoso, com a presença de familiares da homenageada; eleição e posse da nova presidente de Honra da Avosos, Jeane Vieira Melo; e lançamento da campanha McDia Feliz 2019 em Sergipe. Imprensa, parceiros, voluntários e funcionários da instituição também participaram do evento.

Avosos II

Segundo a médica Tirzah Wynne Cardoso, filha de Tia Ruth, a família Wynne Cardoso é eternamente grata a Avosos pelas homenagens e pelo carinho de todos. “A ´Família Avosos´, como minha mãe costumava chamar, é bastante unida. É linda esta unidade que existe aqui, pois é uma ciranda de amor que não para, continuando sempre este compromisso com a comunidade oncológica infantojuvenil. Vocês é que estão de parabéns. Nós, da família Wynne Cardoso, somos eternamente agradecidos. Que Deus abençoe e que este caminho esteja cada vez mais fortalecido”, comentou Tirzah.

Ruth Cardoso

O Memorial é uma carinhosa homenagem da Avosos a Maria Ruth Wynne Cardoso. Natural de Aracaju(SE), Tia Ruth nasceu no dia 15 de agosto de 1929 e acompanhou com dedicação a vida dos 3 filhos, 7 netos e 3 bisnetas. Ela faleceu aos 89 anos do dia 13 de setembro de 2018 e, ao descobrir, em fevereiro do mesmo ano, que estava com câncer, disse: “Se minhas crianças passaram por isso e suportaram eu também vou aprender a suportar”. No Memorial, já aberto à visitação, é possível conhecer um pouco mais da história desta grande mulher.

Presidência de Honra

A presidente de Honra da Avosos, a voluntária e fundadora Jeane Vieira Melo, informou durante sua posse que ninguém substitui Tia Ruth. “Eu me sinto muito honrada com esta indicação da Diretoria e aprovação unânime por parte dos voluntários. Ninguém substitui Tia Ruth. Cada um tem seu jeito e sua contribuição à causa de crianças e adolescentes com câncer. Tia Ruth deixa muitas saudades e acima de tudo um legado a ser direcionado por todos nós, não apenas por mim e pela Diretoria”, destacou a voluntária.

McDia Feliz 2019

Durante as comemorações aos 32 anos de fundação da Avosos houve ainda o lançamento da campanha McDia Feliz 2019 em Sergipe. Será no dia 24 de agosto em todas as lojas da rede McDonald´s. Neste dia, toda a venda dos sanduíches Big Mac, ao preço de R$ 17, retirados os impostos, será revertida a Avosos. Já as vendas antecipadas do sanduíche não têm a redução dos impostos, o que gera uma arrecadação maior para a Avosos. Estas vendas acontecem na sede da instituição: rua Leonel Curvelo, 55, bairro Suíssa (Aracaju/SE). O tíquete antecipado também pode ser solicitado via whatsapp: (79) 99141-7382.

FINEP

O programa Centelha-SE, iniciativa da FINEP em parceria com o Governo do Estado, ligado ao projeto Inova + Sergipe, de iniciativa da Câmara de Tecnologia e Inovação da Fecomércio com o apoio da SEDETEC e FAPITEC, em parceria com agentes públicos e privados, que visa o desenvolvimento econômico do estado por meio de ações de estímulo à formação empreendedora na área de tecnologia e inovação, apresentou os primeiros resultados de ideias participantes.

Inova + Sergipe

A apresentação foi feita pelo coordenador do Inova + Sergipe, Roger Barros, em reunião com os atores participantes na Universidade Federal de Sergipe, acontecida com a presença do reitor da UFS, professor Ângelo Antoniolli. Na apresentação dos resultados, o coordenador do Inova + Sergipe destacou que os editais disponibilizados somarão R$ 3.2 milhões em investimentos nas empresas que possuam projetos inovadores em nosso estado.

Do edital

O primeiro edital já está em processo de captação de projetos até o dia 30 de agosto, sendo que até o momento 282 ideias já foram iniciadas e 226 foram submetidas para a disputa dos recursos iniciais da ordem de R$ 1.2 milhão, que serão distribuídos para 23 empresas com recursos não reembolsáveis de mais de 50 mil reais para cada um dos selecionados na fase final. Roger Barros destacou a importância da UFS como agente participante do projeto, mostrando suas ações para o segmento e lembrou que Sergipe está liderando no país em termos de ideias iniciadas, nos níveis proporcionais à sua população.

