A Dona do Pedaço- Fabiana ameaça Agno: ‘Se não der o apartamento, acabo com você’. Ex-noviça se irrita com empresário por demora

Em A Dona do Pedaço, Fabiana (Nathalia Dill) aceitou ser a laranja de Agno (Malvino Salvador) com a intenção de receber em troca um belo apartamento. Mas o empresário conseguiu passar a perna em todos os sócios da Habitex e, até o momento, não cumpriu a promessa que fez para a ex-noviça. Diante da longa espera, a namorada de Rock (Caio Castro) resolve cobrar uma explicação do ex-marido de Lyris (Deborah Evelyn):

“Prometeu me dar um apartamento se eu fizesse todo seu jogo na construtora. Eu quero o apartamento”. Mas Agno desconversa e diz que só dará o imóvel quando quiser e Fabiana se irrita: “Está jogando comigo. Trato é trato. Se não der o apartamento, eu acabo com você. Vai se arrepender de brincar comigo”, ameaça a ex-noviça. Fonte/Foto: globo.com

27/07/19 - 12:49:42