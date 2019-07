CAPITÃO SAMUEL SE REÚNE COM ANDRÉ E DISCUTE CANDIDATURA EM SÃO CRISTÓVÃO

27/07/19 - 06:57:27

Na noite da última quinta-feira (25), o deputado estadual Capitão Samuel se reuniu com o Presidente do PSC Estadual, André Moura, e com a pré-candidata a prefeita de São Cristóvão, Gedalva do Umbaubá. A reunião teve o objetivo de discutir às candidaturas e a união da oposição do município em torno de uma candidatura.

O PSC decidiu manter a pré-candidatura do deputado Capitão Samuel e de Gedalva para concorrer ao cargo de prefeitos do município. Daqui pra frente será construída, com a oposição que tem pré-candidatos, a união das forças. Chegando próximo das eleições, o nome mais cotado pela opinião pública será mantido como candidato do partido.

Para Samuel o momento é de buscar todos os outros possíveis candidatos com o objetivo de que se somem neste agrupamento. “Vamos conversar com Betão, com Adilson Júnior (irmão de Fábio Henrique), Carlos Vilão, Lauro Rocha e o vereador Lilo. Queremos manter um diálogo respeitoso, com um projeto que beneficie e cuide da população de São Cristóvão, que é o que nós estamos precisando”, declara.

Por Ane Isabelle

Foto assessoria