Ciclista morre após ser atropelado e arrastado por mais de 20 metros na avenida Maranhão

27/07/19 - 08:44:47

Os acidentes automobilísticos continuam aumentando o índice de mortes violentas no estado de Sergipe

Um grave acidente fez mais uma vitima fatal em Aracaju. Desta vez, um homem de 45 anos que trafegava em uma bicicleta pela avenida Maranhão na tarde desta sexta-feira (26), foi atropela e acabou morrendo.

Segundo informações passadas por populares, o ciclista foi atropelado por um veículo Siena de cor prata e ele acabou sendo arrastado por cerca de 20 metros, o que provocou várias fraturas em seu corpo.

Já o motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro à vitima que não resistiu e morreu no local.

Com informações e foto de Gordinho do Povo Noticias