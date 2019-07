De férias na Itália, Eliana posta com os filhos no colo: “benção”. Apresentadora publicou imagem nas redes sociais

27/07/19 - 13:01:50

Eliana está curtindo muito sua viagem de férias à Itália. Na manhã deste sábado (27), a apresentadora compartilhou um clique em que aparece com cada um de seus filhos no colo. “Obrigada meu Deus”, escrever ela, emocionada, na legenda.

Eliana ainda continuou e se declarou para os pequenos: “Meus filhos minha maior alegria. Arthur com 3 anos e Manu com quase 2”, completando o post com a hashtag “benção”. Eliana está na Sardenha, ilha no sul da Itália, aproveitando o verão europeu em família.

Fonte/Foto: globo.com