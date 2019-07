DE VIRADA, CONFIANÇA PERDE PARA O NÁUTICO POR 3 A 1 NO ESTÁDIO DOS AFLITOS

27/07/19 - 06:46:21

O gramado encharcado do estádio dos Aflitos, em Recife foi palco da partida entre Náutico e Confiança, pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Vivendo bons momentos na competição as duas equipes travaram uma partida na noite desta sexta-feira (26).

Em campo a parte física foi bastante exigida. O clube sergipano demostrou mais qualidade nos minutos iniciais e conseguiu abrir o placar com Vinícius Simon. O empate do Náutico aconteceu ainda na etapa inicial, com Thiago.

No segundo tempo, o Náutico voltou com uma postura mais ofensiva e conseguiu a virada com Rafael Oliveira. E não demorou muito e a equipe pernambucana marcou o terceiro com Matheus Carvalho. Final: Náutico 3×1 Confiança.

A derrota encerra uma sequência de seis jogos sem derrota do Confiança. O último revés havia sido na 7ª rodada, contra o Santa Cruz. Com a vitória por dois gols de vantagem, o Náutico ultrapassou o Confiança na tabela do grupo A. Ambos têm 24 pontos, mas o Timbu tem saldo melhor e ocupa o segundo lugar. O Dragão é o terceiro.

Federação Sergipana de Futebol