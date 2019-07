FSF DIVULGA CALENDÁRIO DAS COMPETIÇÕES PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019

27/07/19 - 09:09:35

O Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF), divulgou os detalhes do calendário de competições da entidade para o segundo semestre de 2019. Ao todo serão três eventos: Campeonato Sergipano da Série A2, Campeonato Sergipano SUB-17 e Campeonato Sergipano Feminino.

A expectativa que essas três competições movimentem mais de 1000 mil pessoas de forma direta e indireta em diversas regiões do estado. São campeonatos que acontecem ao mesmo tempo na capital e no interior de Sergipe. Outro ponto positivo é que todas as competições são seletivas para campeonatos nacionais.

Acompanhe os detalhes do calendário do segundo semestre de 2019:

O Campeonato Sergipano Feminino terá início no dia cinco de outubro. As inscrições serão do dia primeiro até o dia sete de agosto. Detalhe que o clube interessado deverá protocolar um ofício na secretaria da FSF, pleiteando a participação e informando o local aonde mandará os seus jogos.

O Congresso Técnico do Campeonato Sergipano Feminino, será no dia oito de agosto, às 15 horas, no auditório da FSF, na rua Vila Cristina, N°1010, no complexo Lourival Batista, no bairro Treze de Julho, em Aracaju.

Campeonato Sergipano Sub 17

O estadual SUB-17, é uma competição que todos os anos movimenta diversas escolinhas e clubes de futebol de diversas regiões do estado, já tem data marcada para começar e agitar o futuro do futebol sergipano.

Este ano o estadual terá início no dia 14 de setembro. As inscrições serão do dia primeiro até o dia sete de agosto. Detalhe que o clube interessado deverá protocolar um ofício na secretaria da FSF, pleiteando a participação e informando o local aonde mandará os seus jogos.

O Congresso Técnico do Campeonato Sergipano SUB-17, será no dia oito de agosto, às 16 horas, no auditório da FSF, na rua Vila Cristina, N°1010, no complexo Lourival Batista, no bairro Treze de Julho, em Aracaju.

Série A2 de 2019

O sergipano da Série A2, terá início no dia 25 de agosto e segue até 26 de outubro, totalizando 79 partidas. A primeira fase será composta por 18 clubes divididos nos grupos A e B. Nesta fase serão realizados 72 jogos. A Série A2 é dívida em quatro fases (primeira, quartas de final, semifinais e final).

Confira a primeira rodada do Campeonato Sergipano da Série A2:

Grupo A

24/08 (sábado)

15h: Estanciano x Botafogo, estádio Augusto Franco, em Estância

15h: Boquinhese x Amadense, estádio do Sesi, em Boquim

15h: Socorro x Barra, a definir estádio e município

25/08 (domingo)

15h: Aracaju x América de Pedrinhas, a definir estádio e município

Grupo B

24/08 (sábado)

15h: América de Propriá x Maruinense, estádio Durval Feitosa, em Propriá

25/08 (domingo)

15h: Atlético Gloriense x Rosário Central, estádio Editon Oliveira, em N. Sra da Glória

15h: Canindé x Propriá, estádio André Avelino, em Canindé do São Francisco

15h: Coritiba x Força Jovem de Aquidabã, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

