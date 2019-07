Governador Belivaldo Chagas celebra Senhora Sant’Ana em Simão Dias

27/07/19 - 07:42:38

Belivaldo acompanhou todo percurso da procissão ao lado de autoridades e amigos. Ainda na solenidade o governador recebeu de presente uma réplica da igreja que celebra a padroeira da cidade

Senhora Sant’Ana é celebrada neste 26 de julho, data que também homenageia os avós. E nesta sexta-feira, após participar de missa no município de Boquim, o governador Belivaldo Chagas participou das festividades da padroeira de sua cidade natal, Simão Dias. A solenidade foi marcada pela missa realizada na paróquia que leva o nome da santa, seguida de procissão repleta de fieis do município, povoados e cidades vizinhas. Também estiveram presentes a vice-governadora Eliane Aquino, o ex-governador Jackson Barreto, o senador Rogério Carvalho, além de deputados, prefeitos e vereadores da região.

“Mantendo a tradição vim, mais uma vez, participar das celebrações em louvor à Senhora Sant’Ana. É sempre muito bom reencontrar os amigos, pessoas queridas com as quais ainda convivo, sempre que venho à minha terra. E mais um ano venho agradecer por todas as bênçãos e renovar minha fé, pedindo àquela que é a avó do menino Jesus, que nos proteja e abençoe sempre. Aproveito para parabenizar todos os avós de Sergipe”, declarou o governador.

Ao final da procissão, o pároco local, Pe. Rodrigo Sant’Ana, refletiu sobre a fé. “Este é um momento de graça em nossa cidade, ao lado de Senhora Sant’Ana. É um momento de profunda renovação espiritual”, disse. O padre agradeceu a presenca do governador nas celebrações e registrou a gratidão de toda comunidade pela homenagem que o governador fez, instalando uma imagem da santa na entrada da cidade.

Ainda durante a festa religiosa, o governador foi presenteado com uma réplica da igreja que tem Senhora Sant’Ana como padroeira. “A réplica foi confeccionada em MDF, é uma peça industrializada que, baseado na fotografia faz o corte a laser. Nossa empresa também confecciona medalhas, troféus, mas essa réplica escolhemos para presentear o governador do Estado, Belivaldo Chagas, o prefeito Marival Santana e o ex-governador Jackson Barreto”, afirmou o empresário José Vinícius de Jesus Santana.

Avós de Jesus

A data que celebra as festividades de Sant’Ana também celebra o Dia dos Avós. A referência se reforça pela narrativa cristã que trata da vida da santa e de seu esposo, São Joaquim. Poucos registros foram encontrados, mas relatam que eles foram os pais de Maria, a mãe de Jesus.

Sant’Ana teria nascido em Belém e São Joaquim na Galileia. E mesmo sendo considerados estéreis, viviam uma vida de fé e de temor a Deus. Contradizendo a infertilidade que todos à época apontavam, o Senhor então os abençoou com o nascimento da Virgem Maria, mesmo que, segundo a tradição, São Joaquim e Sant’Ana já tinham idade avançada quando receberam esta graça.

Fonte e foto assessoria