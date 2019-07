Governo publica resultado do processo seletivo para função de diretor de escola

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) publicou nesta sexta-feira (26), o resultado dos aprovados através do edital nº 12/2019, que versa sobre o processo seletivo para a função de diretor de escolas da rede estadual de ensino.

A lista dos aprovados poderá ser conferida no site oficial da Seduc. O próximo passo é confirmar o resultado através da posse, e todos os aprovados participarão de um curso de formação com duração de 10 módulos, cujo início está agendado para o próximo mês de agosto. “O curso será feito após a posse, com os diretores já exercendo a função. O que eles aprenderem durante a formação já colocarão em prática em suas escolas”, explicou o diretor do Departamento de Recursos Humanos (DRH), Jorge Costa Cruz Júnior.

Os professores que estão participando da seleção para diretor das escolas estaduais iniciaram no dia 16, a quarta e última etapa do Processo Seletivo, que se referiu às entrevistas. Na última fase, eles puderam apresentar e defender o seu Plano de Gestão perante a banca examinadora.

A diretora da DEA, Gilvânia Guimarães, que também participou recentemente de um processo seletivo e de uma banca examinadora, explicou algumas habilidades e competências que foram avaliadas e falou sobre a seriedade do processo seletivo. “Olhamos as competências dos candidatos, desde a experiência, motivação, a visão estratégica que esse gestor tem, como ele pensa os resultados na perspectiva de liderança e envolvimento de equipe. É um momento novo que Sergipe está vivendo. Estamos acreditando muito nesse processo, que está sendo levado com muita lisura e seriedade, para que tenhamos um resultado muito bom e que no mês de agosto já tenhamos novos gestores nas escolas públicas do Estado”, afirmou.

Processo Seletivo

O edital desse Processo Seletivo tornou-se público no dia 6 de junho deste ano. Puderam se candidatar às 284 vagas disponíveis os integrantes do quadro permanente do magistério público estadual de Sergipe. A seleção, realizada pela Seduc, visa profissionalizar e democratizar a gestão da Educação pública no Estado e melhorar os índices educacionais das escolas estaduais. Também faz parte da política do governador Belivaldo Chagas, cumprindo uma de suas promessas de campanha.

A primeira etapa consistiu na inscrição dos candidatos, através do portal da Seduc, fase em que eles preencheram o formulário de inscrição e anexaram a documentação comprobatória das informações lançadas no formulário. Já a segunda etapa foi a análise do currículo dos candidatos, avaliados por uma comissão de examinadores que considerou, para fins de pontuação, a experiência profissional e a formação acadêmica.

Na terceira fase do processo de seleção, os candidatos tiveram que elaborar um Plano de Gestão, em conformidade com as regras descritas no edital, documento que eles apresentaram às Bancas Examinadoras na quarta e última etapa desse processo seletivo.

A Rede Estadual de Ensino, presente nos 75 municípios sergipanos, possui 348 unidades escolares. A partir desse processo seletivo, serão escolhidos os diretores de 284 escolas estaduais. O processo não incluí vagas para a função de diretor das escolas de ensino médio integral – cujos gestores atuais foram selecionados também por meio de processo seletivo – , das 21 escolas estaduais com matrícula inferior a 101 alunos (Lei Complementar versa sobre essas escolas), além do Conservatório de Música e do Centro Educacional de Atendimento Especializado João Cardoso do Nascimento Junior, das unidades quilombolas e a Escola Indígena Dom José Brandão de Castro.

Clique aqui e confira lista completa

Fonte e foto assessoria