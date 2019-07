Grazi Massafera se emociona ao conhecer cidade cenográfica. Equipe de arte da nova novela das 7, que estreia dia 29

Bom Sucesso, a nova novela da 7, conta a história de Paloma, personagem vivida por Grazi Massafera. Mãe de três filhos e batalhadora, ela ganha a vida como costureira e mora com a família no subúrbio do Rio. E foi pra lá que a equipe de arte se mandou, meses antes da novela estrear, para observar todas as características do bairro de Bonsucesso e reproduzir uma pouco do que viu na cidade cenográfica dos Estúdios Globo.