Imprevisível mas possível

27/07/19 - 00:39:44

Diógenes Brayner – [email protected]

Não é provável e quase [eu disse quase] impossível de acontecer, mas as eleições de 2020 podem mudar o perfil político de Sergipe e até sua história. As eleições do próximo ano não serão tão tranquilas como alguns imaginam. No mínimo serão buliçosas e devem mexer com uma estrutura montada há anos. E isso pode ser criado em caso do Partido dos Trabalhadores ter candidato a prefeito de Aracaju, como está pintando.

Mais ainda se a ex-governadora Eliane Aquino estiver na parada. Muda mesmo se ela eleger-se. Não será fácil, porque o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) traça o seu destino político com cuidado e sem euforia. Mas as coisas podem acontecer, porque das urnas ninguém tem absoluta certeza do que sai. Como nada é impossível, Eliane pode chegar lá, mesmo que a sua liderança não seja temível, em razão de uma série de equívocos que ela pratica em termos de posição junto ao eleitorado.

Mas vamos aqui elegê-la à Prefeitura de Aracaju, mesmo que não haja ainda qualquer sinalização que possa ser verdadeiro. Eleita e assumindo a Capital em janeiro de 2021, o governador Belivaldo Chagas fica sem vice e nas suas ausências assume o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), um nome forte na atual política sergipana. A atuação de Luciano como presidente do legislativo é considerada boa, tanto que ele elegeu-se por duas vezes e reelegeu-se uma vez quando ocupou o cargo no mandato de 2014.

Como estamos comentado um fato na base “se”, em caso do governador Belivaldo sair em abril de 2022 para disputar o Senado, Luciano Bispo assume o Governo e, com absoluta certeza, será diplomado pela Assembleia. Como se abrem às portas e através de sua habilidade em conquistar novos aliados, poderá até disputar a reeleição.

Isso ninguém enxerga neste momento a olhos nus, mas se acontecer a sequência de fatos narrados aqui, nada é impossível que alguma coisa aconteça além dos aviões de carreira nos céus de Sergipe.

Conversas sobre o PED

O presidente regional do PT, deputado João Daniel, está conversando com tendências do seu partido sobre o processo de eleições diretas para escolha de presidentes municipais, estaduais e nacional.

*** João Daniel já disse que só tentará a reeleição com a unidade partidária em torno de um nome de consenso. Pelas conversas, tudo indica que dará certo.

Reunião com o MS-PT

João Daniel conversou ontem com o recém criado Movimento Socialista (MS), que tem à frente a ex-deputada Ana Lúcia e o deputado Iran Barbosa.

*** Na quarta-feira João Daniel esteve com o Movimento PT, grupo liderado por Eliane Aquino e Silvio Santos. Segunda-feira se reúne com a Unidade na Luta, de Márcio Macedo.

*** Também vai estar com o presidente da CUT, professor Dudu, e com o presidente do Sintese, professor Joel.

Todos vão compor chapas

Nesses encontros ficou definido que todos vão compor chapas para o TED, mas que apoiam a reeleição do deputado João Daniel como presidente regional do PT.

*** João Daniel defende a unidade do PT no País, porque considera o momento perigoso e é preciso retomar a luta popular.

Será muito difícil

Ainda não foi batido o martelo, mas é muito difícil o Partido dos Trabalhadores apoiar a reeleição do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB).

*** Segundo uma liderança petista, o partido terá o ex-deputado Márcio Macedo ou a vice-governadora Eliane Aquino, que pensam em disputar a Prefeitura.

Muito a conversar

Mas, sobre a sucessão municipal, a base aliada tem muito que conversar. É que já está certo que Belivaldo Chagas (PSD) apoia abertamente a reeleição de Edvaldo.

*** Belivaldo diz que pretende o grupo aliado e bem unido nas próximas eleições.

Jackson na chapa

Durante uma rodada de café entre políticos, deputados e ex-deputados, o nome do ex-governador Jackson Barreto foi citado como certo para vice-prefeito de Edvaldo Nogueira.

*** Jackson não fala sobre isso e tem dito que não pretende participar como candidato das eleições de 2020.

Nomes ao Governo

Nesse mesmo cafezinho, a conversa também girou sobre nomes ao Governo do Estado em 2022. Foram lembrados os nomes do senador Alessandro Vieira pela oposição, dos deputados Laércio Oliveira, Fábio Mitidieri e do senador Rogério Carvalho, todos da base aliada ao Governo.

*** Houve equilíbrio em relação a Alessandro e Rogério para disputar a sucessão de Belivaldo.

Ulices na disputa

O presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Ulices Andrade, trabalha discretamente uma provável candidatura ao Governo do Estado em 2022. Conversa muito.

*** Segundo um político próximo a ele, Ulices estaria esperando o desempenho no pleito municipal de 2020, para tentar o Governo em 2022.

Thiaguinho e conversas

O vereador Thiaguinho Batalha teve uma conversa com Milton Andrade (Novo) para tentar convencê-lo a se transferir para o PDT. Não obteve sucesso: Milton está bem satisfeito com o Partido Novo.

*** O interesse de Thiaguinho pelo PDT tem tudo a ver com a possibilidade do prefeito Edvaldo Nogueira se transferir para a legenda trabalhista.

Projeto para 2022

O ex-deputado federal André Moura (PSC) avisa, via twitter, que seu projeto para 2022 passa pelas eleições de 2020 e o seu resultado final.

*** – Política tem que ser feita pensando no bem maior e vamos continuar trabalhando pelos municípios, disse André.

Projeto para medicamento

O deputado Fábio Mitidieri (PSD) apresentou projeto de lei que trata sobre viabilização da venda de medicamentos que tenham em sua fórmula extratos, substâncias ou partes da planta da maconha.

*** Fábio considera o projeto importante, apresentado em seu primeiro mandato e que está prestes a ser debatido em comissão especial na Câmara.

Comprova benfeitorias

Fábio está esperando apenas a indicação de líderes partidários para completa a comissão especial, que deve começar suas atividades neste segundo semestre.

*** – Defendo o tema porque já estão comprovadas algumas das benfeitorias que esses produtos podem causar à saúde, disse Fábio.

*** O deputado diz ainda que “precisamos ter controle, como qualquer medicação. Mas temos que evoluir a ponto de enxergar que o uso medicinal da planta é valioso e tem muito brasileiro precisando”.

Uso criminoso

O ex-deputado Mendonça Prado diz que o mundo continuará constatando o uso criminoso de diversas ferramentas tecnológicas e de novos inventos.

*** Não obstante a importância da tecnologia para os seres humanos, há de se admitir que delinquentes desvirtuam a finalidade do que deveria ser usado exclusivamente para o bem.

Um bom bate papo

Vai a Salvador – O governador Belivaldo Chagas (PSD) viaja a Salvador segunda-feira, para reunião com do Consorcio dos Estados do Nordeste. Preferiu viajar de carro.

Na procissão – Belivaldo foi ontem a Boquim, passou por Lagarto e seguiu para Simão Dias, para a procissão de Nossa Senhora Sant’Anna ao lado de aliados e amigos.

Ocupa espaço – A festa da Padroeira de Simão Dias reúne o mundo político da região centro-sul onde aliados e oposicionistas ocupam seus espaços.

Também presente – Valadares também esteve presente, como sempre fez, junto com o seu grupo político e do pré-candidato a prefeito indicado por ele, Cristiano Viana.

Querem Valadares – O grupo tradicional dos Valadares defendem sua candidatura a prefeito do município, mesmo que o senador indique outro nome.

Tempo e a cura – Clovis Silveira fala que o tempo nem sempre cura tudo. Tenho feridas que já cicatrizaram, mas que insistem em latejar quando o dia está nublado!

Bem animado – Belivaldo Chagas bem animado com a liberação do empréstimo que serve para pagar a folha e anda pode sobra para o próximo mês.

Garantir estabilidade – O senador Alessandro Vieira (Cidadania) acredita que é preciso garantir uma estabilidade econômica para o Brasil.

Sobre Vilela – Segundo o jornal Extra, o ex-governador Theo Vilela, de Alagoas, foi induzido a assinar uma desapropriação fraudulenta.