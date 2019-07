‘NÃO GASTEI NADA ALÉM DO QUE JÁ IA GASTAR’, DISSE BOLSONARO

27/07/19 - 13:21:42

RIO – O presidente Jair Bolsonaro comentou neste sábado o uso de helicópteros da Força Aérea Brasileira (FAB) por seus parentes para ir no casamento de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Bolsonaro participou nesta manhã da formatura anual da turma de novos paraquedistas das Forças Armadas no 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, na Vila Militar, na Zona Oeste do Rio. Ao todo, foram 638 formandos.

– Fui no casamento do meu filho. Minha família da região do Vale do Ribeira estava comigo. Eu vou negar o helicóptero e mandar de carro? Não gastei nada além do que já ia gastar – afirmou Bolsonaro.

Ontem, o presidente se irritou e encerrou abruptamente uma entrevista coletiva ao ser questionado, em Goiânia, sobre o uso do helicóptero da FAB por seus familiares para a ida ao casamento. Ele sequer deixou a repórter terminar a pergunta (“familiares do senhor viajaram em um…”), a primeira da coletiva.

Neste sábado, questionado se não via incompatibilidade na atitude, disse que sempre viaja com dois helicópteros e não ia responder.

– Se eu errar, assumo e arco com as consequências. Até o momento, pelo que vejo, nada de errado aconteceu em meu governo.

O presidente estava acompanhado do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e do governador Wilson Witzel.

O presidente foi questionado sobre a possível destruição das mensagens obtidas nas investigações sobre os hackers e mencionada pelo ministro da Justiça, Sergio Moro.

– A decisão de possível destruição não é dele (Moro). Podemos pensar e torcer por alguma coisa, mas o Moro não fará nada do que a lei não permite. Agora, foi uma invasão criminosa. Eu não tive esse problema porque nada trato de reservado nos meus telefones – afirmou ele.

O GLOBO- Juliana Dal Piva