PMs do 5º CIPM prendem homem por tráfico de drogas em Santana do São Francisco

27/07/19 - 07:29:07

A Polícia Militar do Estado de Sergipe, através da equipe de policiais militares da 5 CIPM, que tem como comandante o Major Márcio, prendeu nesta sexta-feira (26) Rubens Danfinys Fortes dos Santos, 18 anos, e apreendeu um adolescente de 17 anos por tráfico de Drogas no município de Santana do São Francisco.

A guarnição da Polícia militar, composta pelo Sargento Dos Santos, Cabo André e Soldado Lemos realizavam patrulhamento no município quando percebeu o cidadão em atitude suspeita ao visualizar a guarnição e de imediato foi abordado, sendo encontrado com ele 16 papelotes com substância aparentando ser maconha. Quando os policiais militares indagaran a respeito do entorpecentes o adolescente informou que tinha adquirido ha pouco tempo do Rubens, conhecido na cidade por Popó. Que foram feitas diligências e a guarnição encontrou o Rubens na calçada de sua residência e ao ser abordado também foi encontrado com ele 3 papelotes contendo substância aparentando ser maconha, um pó branco semelhante a cocaína, embalagens para embalar entorpecente e 3 munições calibre .32.

Os dois foram conduzidos para a delegacia de Neópolis para realizar o flagrante.

Fonte e foto 5º CPM