PRESIDENTE DO SINPOL SE REÚNE COM A DELEGADA GERAL KATARINA FEITOZA

27/07/19 - 07:11:37

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE), Adriano Bandeira, participou de reunião nesta sexta-feira, 26, com a delegada geral da Polícia Civil, Katarina Feitoza, sobre a situação da ausência do pagamento das horas extras trabalhadas pelos policiais civis no último mês de junho. A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol) também participou das tratativas.

A informação oficial é de que as referidas horas extras trabalhadas têm previsão de pagamento aos policiais civis em folha suplementar no próximo mês de agosto. Entretanto, o Sinpol/SE continuará cobrando do Governo de Sergipe, da Secretaria da Segurança Pública e da Superintendência da Polícia Civil data precisa sobre o referido pagamento.

Outra informação relevante aos filiados passada pela delegada geral é de que no primeiro dia útil de retorno aos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), o Governo teria firmado compromisso de encaminhar novo Projeto de Lei à Alese ampliando limite no pagamento das Retae’s conforme previsão do artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei Estadual nº 8.272/2017. O Sinpol/SE também acompanhará de perto os encaminhamentos da referida demanda.

Com informações da assessoria