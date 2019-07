PROMOTOR APONTADO COMO O 1º HACKEADO NEGA IRREGULARIDADES

Sobre a invasão ao seu celular, o promotor disse que ainda não foi oficialmente comunicado. “Eu não sei se é verdade o que ele está dizendo. Tenho muitos contatos no meu telefone porque sou promotor do Gaeco, tenho contatos de delegados, agentes da PF e de outros promotores de Justiça. Se ele invadiu ele pode ter obtido contatos telefônicos a partir do meu sim”, disse.

Delgatti Neto contou em depoimento na terça como invadiu as contas do aplicativo. Logo no início do depoimento, Walter Delgatti – que disse sempre utilizar serviços de voz sobre IP (Voip) para economizar em ligações telefônicas – explicou aos policiais que descobriu como invadir as contas do Telegram ao fazer uma ligação para um médico, em março deste ano. O hacker disse que, no identificador de chamadas, substituiu o número dele pelo do médico, por meio do sistema de Voip.