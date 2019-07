Sheron Menezzes passeia com Benjamin na orla de Ipanema, no Rio. Atriz foi clicada com o filho na manhã deste sábado (27)

27/07/19 - 12:59:25

Sheron Menezzes aproveitou a manhã ensolarada deste sábado (27), no Rio de Janeiro, para levar o pequeno Benjamin para passear. A atriz foi clicada com o pequeno na orla de Ipanema, que fica na zona sul da cidade.

Animada, Sheron ainda parou para tirar fotos enquanto Benjamin descansava em seu carrinho de passeio.

A atriz fica encantada e se emociona a cada nova descoberta de Benjamin, seu filho de 1 ano e 9 meses com o empresário Saulo Bernard.No último fim de semana, a atriz – que vai voltar à TV em Bom Sucesso, nova trama das sete da Globo – visitou a ‘Arca do Noah – Educação Ambiental’, projeto de educação ambiental que funciona num sítio de 50 mil metros quadrados em Guaratiba, Zona oeste do Rio, onde são desenvolvidas atividades educacionais e lúdicas para crianças e adultos.

“Meu passarinho corajoso!! Criança não nasce com medo, nasce com curiosidade. Ontem foi dia de colocar meu guri em contato com animais que ele vê nos livrinhos… Ele sorria!”, disse ela, na ocasião.

Fonte/Foto: globo.com