Vereador Bigode confirma 4° São João do Povo no bairro Santa Maria

27/07/19 - 07:15:23

Na última quinta-feira (25), o vereador Bigode, recebeu em sua residência no bairro Santa Maria, três figuras ilustres do nosso estado, o presidente da câmara municipal de Aracaju, Nitinho Vitale, o deputado federal Fábio Mitidieri, e o secretário municipal de governo, Jorge Araújo Filho.

Esse encontro teve o objetivo de elaborar propostas que irão beneficiar moradores da zona sul da capital, como por exemplo, a conquista de mais recursos através de emendas parlamentares, pelo deputado federal Fábio Mitidieri, para o desenvolvimento de obras , principalmente na zona de expansão de Aracaju.

Durante a reunião, Bigode, também recebeu dos visitantes, o sinal positivo, para que seja realizado o 4° São João do Povo, no bairro Santa Maria, que acontecerá dia 24 de agosto do corrente ano.

“Quero agradecer o apoio recebido, através do presidente da câmara municipal de Aracaju, Nitinho Vitale, do deputado federal Fábio Mitidieri, e também do secretário municipal de governo, Jorge Araújo Filho, pois só assim, vamos conseguir realizar o nosso tradicional São João, que este ano está na 4° edição. Estamos sempre em busca de parcerias para levar lazer e dignidade a população”, afirmou Bigode.

ASCOM / vereador Bigode