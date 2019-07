Acidente deixa motorista gravemente ferido na avenida Francisco Porto, em Aracaju

28/07/19 - 08:11:40

Um grave acidente envolvendo um veículo de passeio foi registrado em Aracaju e deixou uma pessoa gravemente ferida

As informações são de que o motorista do carro perdeu o controle da direção e acabou colidindo, no inicio da manhã deste domingo (28), na avenida Francisco Porto em Aracaju.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros e em seguida, a vitima, o motorista, foi levado para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Não há informações sobre o estado de saúde da vitima.

As informações e foto são de Gordinho do Povo Noticias