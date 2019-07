ALUNOS PRECISAM CADASTRAR NA PLATAFORMA SINESP PARA TER ACESSO AOS CURSOS

28/07/19 - 05:45:14

Os profissionais de segurança pública de Sergipe que realizam cursos na Rede Ead, através do site portal.ead.senasp.gov.br, precisam se cadastrar na plataforma Sinesp para ter acesso aos cursos a distância assim que forem liberados pelo Governo Federal. Mais atenção, caso o aluno já tenha cadastro no Infoseg, SINESP Cad ou SINESP Segurança, por exemplo, não precisa efetuar o cadastro.

Para quem não tem cadastro é necessário efetuar um pré-cadastro. Clique aqui.

Os cadastros dos profissionais serão realizados por meio do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP), e o acesso ao EaD SENASP será unificado por aquele Portal.

Se desejar, o interessado pode acessar o Manual do pré-cadastro SINESP, através do link do portal ead.

Os cadastros são exclusivos para servidores do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Conforme cronograma estabelecido, o cadastro para o Estado de Sergipe será de 5 a 9 de setembro de 2019.

Problemas com acesso ao SINESP deverão ser tratados por meio dos canais de e-mail [email protected] ou telefone 0800-6468600. A antiga plataforma da Rede EaD continua em atividade até 31/12/2019, e para resolução de problemas entre em contato com o Setor EaD/ACADEPOL através dos telefones (79) 3259-0505/3249-6113 ou pelo e-mail [email protected]

Fonte e foto SSP