EZEQUIEL: O POVO DE CAPELA QUER RESPOSTAS DA PREFEITA FAKE E NÃO DO PORTA-VOZ

28/07/19 - 08:35:38

Insatisfeito com a descontinuidade da prestação dos serviços públicos na gestão atual da Prefeitura de Capela, o ex-prefeito Ezequiel Leite (PR), avalia que a população chegou ao limite e já não aguenta mais desculpas para o não cumprimento das promessas feitas ainda durante a campanha eleitoral de 2016 e pela então candidata e hoje prefeita Silvany Sukita (PSC).

Segundo Ezequiel hoje a população de Capela sofre com a má gestão de Silvany que não resolve os problemas de saúde e educação, não dá a devida assistência à população e pouco frequenta o município. “Depois do tradicional São Pedro de Capela, é uma raridade ver a prefeita na cidade. A festa acabou, as pessoas caem na real e não têm de quem cobrar!”.

Ezequiel avalia Silvany como “prefeita fake”, fazendo alusão ao “fake News”, por ela não vim cumprindo as promessas que se comprometeu em concretizar. “Nosso estudantes estão sem transporte! Quem não lembra daquela confusão? Continua faltando água em Capela, a cidade enfrenta uma série de problemas e a prefeita fake só pensa em festa, em política, em sua campanha do próximo ano. E o povão sofrendo!”.

Por fim, Ezequiel avalia que, além de já não se fazer presente na cidade com frequência, a prefeita agora tem um “porta-voz” de outra cidade que chegou em Capela com todo “prestígio”, indicando secretários e modificando algumas ‘peças’ no tabuleiro da administração. O povo está cansado de tantas mentiras e quer as respostas da prefeita fake, e não do seu porta-voz”.

Da Assessoria de Imprensa