Garibalde reage a decisão da superintendente de esportes

28/07/19 - 09:09:32

No final da manhã deste sábado, 27, assim que tomou conhecimento da decisão da superintendente de esportes da Secretaria de Estado de Educação, Mariana Dantas, o deputado Garibalde Mendonça, MDB, reagiu veementemente contra a retirada dos profissionais de imprensa de suas tribunas no estádio Lourival Batista, o Batistão.

Para o parlamentar, os cronistas esportivos tratam do desporto sergipano com muita abnegação, e merecem um local digno para desenvolver suas atividades profissionais. “Se não fosse a imprensa esportiva de Sergipe nosso desporto praticamente não existia. Eles estimulam os torcedores, e os motivam acompanharem os jogos nas praças de esportes a exemplo do Batistão”, comentou o deputado.

Além disso, Garibalde também disse que a forma como a superintendente comunicou sua decisão sobre a remoção dos profissionais para o presidente da Associação dos Cronistas Desportivos de Sergipe – ACDS, Adel Ribeiro, foi muito deselegante, e que deveria ter, no mínimo, uma conversa prévia com a categoria, embora não concorde com a mudança de maneira alguma.

“Espero que a decisão de Mariana Dantas seja revista, e se necessário, irei até o governador Belivaldo Chagas para levar minha contrariedade, como desportista e frequentador do Batistão que sou”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Parlamentar