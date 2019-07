GREGÓRIO É PROCURADO POR LÍDERES PARA DISPUTAR PREFEITURA DE CANINDÉ

28/07/19 - 20:51:53

Gregório vem sendo procurado por lideranças políticas regional, do Estado e Federal

Após ter seu nome divulgado como uma opção para Canindé de São Francisco, como verdadeiramente representa o novo na Política local, Gregório da Delegacia já tem causado preocupação entre aqueles que buscam o cargo de Prefeito naquele Município.

Em uma análise feita, observou a que é notória e forte aceitação do nome de Gregório entre os populares, especialmente por representar uma novidade na Política de Canindé, tendo em vista que o pré-candidato não vem de “berço de ouro”, como também nunca foi candidato a nada e não tem parentes políticos, entretanto, por ser servidor público e exemplar, reto e ético, Gregório ganha a graça popular pela sua simplicidade e competência.

Nessas últimas duas semanas, o Policial Civil vem recebendo diversas visitas e convites para conversas das mais variadas lideranças políticas local, regional e estadual, fato esse que só fortalece o seu empenho na corrida à ocupação de um cargo político com o único objetivo de servir ao seu povo.

Para Gregório, não está certo se o mesmo concorrerá ao cargo de Prefeito (embora seja o mais provável), vice-prefeito ou mesmo para Vereador, embora ele reconheça a grande fragilidade do Poder Legislativo local e enxerga que na Casa Legislativa, poderia fazer um trabalho de excelência com maior proximidade com a População, e o melhor, sem deixar os serviços que vem prestando na Delegacia de Canindé de São Francisco há 17 anos.

Fonte: Assessoria