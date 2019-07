Heleno comemora Crediamigo que supera os R$ 5 bilhões

28/07/19 - 20:45:48

Maior programa de microcrédito urbano produtivo e orientado da América do Sul, o Crediamigo do Banco do Nordeste superou a marca de R$ 5 bilhões contratados em 2019. Os recursos foram distribuídos em 2,3 milhões empréstimos, destinados aos microempreendedores dos nove Estados nordestinos e norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Esse resultado é comemorado pelo ex-deputado federal Heleno Silva (PRB). Na Câmara, ele foi o relator do Programa Nacional do Microcrédito, que estabeleceu todas as diretrizes para a criação do CrediAmigo, até então inexistente no país.

“Em meu relatório que encaminhava pela sua aprovação, destaquei que o Crediamigo iria estimular os pequenos negócios e o desenvolvimento social no Brasil, com a geração de milhões de empregos. Como é bom recordar as boas ações pelo nosso país e por nosso Sergipe.

Os números atuais são otimistas para o programa. Em valores aplicados, o Crediamigo cresceu 11,55% no primeiro semestre de 2019 e 5,11% na quantidade de operações no mesmo período, na comparação com o desempenho alcançado no ano passado.

Uma das novidades do programa é a ampliação, para R$ 21 mil, do teto de empréstimo. O Crediamigo também passou a atender clientes com faturamento anual de até R$ 200 mil. O programa possui mais de 2 milhões de clientes ativos e já atendeu 5,6 milhões de pessoas ao longo da sua existência.