Laércio Oliveira prestigia troca de comando na Marinha de Sergipe

28/07/19 - 07:00:57

O deputado federal Laércio Oliveira participou nessa sexta-feira, dia 26, da transmissão de cargo do comando da Capitânia dos Portos de Sergipe de Capitão de Fragata Alessandro Black para o Capitão de Fragata Guilherme Conti Padão, que aconteceu na sede da instituição com as presenças de diversas autoridades, familiares e amigos dos empossados.

“Sempre fui apaixonado pelas Forças Armadas do Brasil e como parlamentar sempre que sou procurando por um comandante ou representante solicitando algum pleito faço o possível para atender. Assim como foi feito com a obra de reforma da Capitania dos Portos de Sergipe via emenda parlamentar. Cada comandante que passa pela Capitania deixa a marca do seu trabalho e com Alessandro Black não foi diferente. Ele tem um curriculum e experiências que impressionam, além do foco que deu em desenvolver projetos para crianças carentes em nosso estado. O Programa Força no Esporte permitindo que hoje crianças sergipanas tenham a possibilidades de aprender a arte de velejar e navegar em águas sergipana, implantação do Projeto Navegar, programas com crianças na Barra dos Coqueiros, parcerias com várias instituições fortalecendo as ações da Marinha em Sergipe. Hoje desejo muita sorte na nova jornada no Rio de Janeiro e um bom trabalho ao Capitão de Fragata Guilherme Conti Padão que chega sendo bem acolhido por todos nós sergipanos”, enfatizou Laércio Oliveira.

O comandante do Segundo Distrito Naval, vice-almirante Marcelo Francisco Campos, falou do que o comandante da Capitânia dos Portos de Capitão de Fragata Alessandro Black, fez em Sergipe. “Parabenizo-o pela Operação de Limpeza do Mar realizada no Orla Pôr do Sol, no rio Vaza-Barris, conscientizando a população quanto a relevância da preservação do meio ambiente marinho, destacando a importância econômica e social do patrimônio hídrico do estado de Sergipe fortalecendo os laços de amizades com grupos de Escoteiros do Mar, da Sociedade Amigos da Marinha, voluntários e praticantes de stand up paddle, dentre as diversas ações, o início da implantação das melhorias necessárias do Farol do rio Sergipe para sua abertura a visitação pública, obra de reforma dos alojamentos na Capitania dos Portos, implantação do Projeto Navegar, operação verão e inverno intensificando a fiscalizações em prol da segurança da navegação e salvaguarda da vida humana no mar. Tenho certeza que o Capitão de Fragata Padão vai fazer um bom trabalho em Sergipe, dando prosseguimento, inclusive, aos projetos deixados em andamento”, finalizou Campos.

Já o comandante Capitão de Fragata Alessandro Black agradeceu aos sergipanos pelo acolhimento e a todas as instituições por toda parceria, aos parlamentares que ajudaram. “Sinto muito orgulho por ter efetivado o projeto Navegar dentro do Programa Força do Esporte fomentando a mentalidade marítima de gerações, lançamos o inclusão no mar em que pessoas portadoras de deficiência física ou mental possam aproveitar e contemplar as belezas naturais de Sergipe. Agradeço a todos, a minha esposa e levo de Sergipe o melhor presente, minha filha Bárbara”, disse Black emocionado em seu discurso.

Por Elenildes Mesquita

Foto assessoria