Mais de 1.500 cidadãos participam da 5ª edição do projeto Prefeitura de Socorro em Ação

Desta vez foram beneficiados os moradores dos povoados que formam o complexo Taiçoca

Mais um sábado de muito trabalho e cidadania, assim foi a manhã deste dia 27, onde centenas de cidadãos socorrenses participaram da 5ª edição do projeto Prefeitura de Socorro em Ação. Desta vez a comunidade beneficiada foi a da Taiçoca, formada pelos povoados Manteiga, Bulandeiras, Barreiro e Cana Brava Em mais uma ação os moradores dessas localidades puderam usufruir gratuitamente dos mais diversos serviços, sendo os atendimentos realizados na Escola Municipal Pedro Moreira Filho e também na unidade Básica de Saúde Prefeito Luiz Pereira.

Na oportunidade foram realizados atendimentos com Clínico Geral, Ginecologia, Pediatria, exames de lâmina, ultrassonografia, atendimentos odontológico, testes de glicemia e pressão arterial, além de palestras sobre o combate às endemias, saúde bucal e combate à Dengue. “Nosso objetivo com o Prefeitura de Socorro em Ação é aproximar os serviços oferecidos pela Prefeitura dos cidadãos, pois sabemos que muitos deles têm dificuldade de usufruir desses benefícios. Nosso governo é feito com o povo e para o povo, por isso tudo é pensado para eles”, garante o prefeito Padre Inaldo.

Já nas ações voltadas à cidadania foram realizados atendimentos com profissionais como cabeleireira, manicure, barbeiro, massagens e ventosa terapia, em parceria com a Igreja Universal e a Universidade Estácio de Sergipe, além de orientações sobre CRAS, CREAS e Conselhos Tutelares, cadastramento com vistas à inserção do CadÚnico, palestras sobre direitos da Mulher, da Criança e do Adolescente, e demonstração de oficinas de dança, executados pelos servidores da Secretaria Municipal da Assistência Social (SMAS). “Mobilizamos todos os trabalhadores da Assistência, pois sabemos o quanto os serviços oferecidos por nós são vitais para garantia da qualidade de vida da população, que nesta manhã compareceu em peso ao nosso projeto, pois confia no nosso trabalho”, comemora a secretária Maria do Carmo.

Oportunidades de trabalho e qualificação profissional também estiveram à disposição dos cidadãos, com a realização de emissão de currículos, inscrição para pré-seleção, ID Jovem, Jovem Aprendiz, e inscrições para 40 cursos profissionalizantes, oferecidos gratuitamente pela Secretaria Municipal do Trabalho (SEMTRAB).

Desta vez um importante diferencial foi oferecido aos participantes, graças à parceria firmada com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), que levou até o local uma gama de serviços, como a expedição de carteiras de identidade, atendimentos médicos, através da Carreta da Saúde do Homem, e também da equipe médica do Hospital da Polícia Militar (HPM), através do Programa Minha Comunidade Segura. “Através da coordenação de Prevenção à Violência da SSP, trouxemos uma gama de serviços pela primeira vez ao Prefeitura de Socorro em Ação. Quero parabenizar ao prefeito Padre Inaldo e aos secretários pela organização desse importante evento para a sociedade”, declara o representante da SSP, Fábio Costa.

A aposentada Helena dos Santos, moradora da comunidade Bulandeiras, veio acompanhando o marido com o objetivo de garantir a emissão da segunda via da sua carteira de identidade e também realizar exames pendentes. “Há muito tempo eu digo a ele que era necessário renovar a carteira de identidade dele, mas para sairmos de casa é complicado, devido à dificuldade de locomoção dele. Com o projeto aqui perto de casa ficou mais fácil e eu agradeço muito a Prefeitura por nos proporcionar isso”, declara.

Já a senhora Ginalda Evangelista veio realizar um verdadeiro dia de cuidados pessoais. “Vim em busca dos cortes de cabelo, manicure, escova, sobrancelha e de saúde. A vida da gente é muito corrida, na semana, aí no sábado é bom a gente poder se cuidar. Já agendei também a minha ida ao Instituto de Identificação, para atualizar a minha Carteira de Identidade, e segunda-feira, vou lá providenciar isso”, afirma.

Em busca de oportunidades para retornar ao mercado de trabalho a desempregada Grasielle Xavier, também marcou presença no evento e aproveitou para se inscrever em cursos profissionalizantes e também cadastrar seu currículo junto à Semtrab. “Temos que buscar melhorias para nossa vida e aqui eu encontrei oportunidades. Espero colher bons frutos, pois conheço pessoas que já participaram desses cursos e conseguiram voltar a trabalhar”, comenta. Muita atividade física e cultural também fizeram parte do cronograma do dia. Mesmo com a chuva as atrações culturais animaram os socorrenses, com muita música e dança.

