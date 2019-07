Merenda: Prefeitura de Lagarto abastece nas férias 100% das escolas da sede e povoados

Preparadíssimas para receber os alunos no retorno das aulas na próxima semana. É assim mesmo que estão as escolas do município de Lagarto depois que a Prefeitura implantou o Plantão da Merenda. Em poucos dias, todas as unidades escolares foram abastecidas pelo setor de alimentação escolar da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Durante os 15 dias de férias, todos os produtos necessários – e sua quantidade – foram adquiridos, ao passo que um cardápio alternativo estava sendo elaborado. O que significa? São pratos diversificados que chegarão às mesas dos pátios escolares com sabores diversos e muito mais saudáveis.

Em relação a isso, a prefeita Hilda Ribeiro fez um destaque importante. “Uma coisa que a Prefeitura está dando um show é no quesito alimentação saudável para as nossas crianças. Somos o único município do estado de Sergipe a atingir 50% de sua merenda com hortifrúti. Colocamos a saúde dos alunos como prioridade e estamos conseguindo esse resultado excepcional. E mais: vamos aumentar essa porcentagem”, garantiu Hilda.

O plantão funciona de manhã, tarde e noite, na hora do almoço, raiando o sol, ou seja, em qualquer horário para não deixar nenhuma escola desabastecida da alimentação escolar, contando com uma grande logística – que continua ao iniciar as aulas para a entrega dos hortifrúti – e servidores empenhados numa área muito importante da educação brasileira: a merenda.

Com todas as requisições de escolas atendidas, alimentos nas despensas, refrigeradores cheios e produtos de qualidade e saudáveis – grande parte deles adquiridos junto aos agricultores familiares do próprio município -, a Prefeitura transforma a educação de Lagarto num verdadeiro modelo de desenvolvimento educacional.

